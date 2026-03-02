'Slovenija je pokazala zmagovalni značaj'

V do zadnjega mesta polni dvorani v Jihlavi smo videli zelo različna polčasa slovenskih košarkarjev. Če so bili Klemen Prepelič in druščina v prvem delu igre nebogljeni (54:36), so v nadaljevanju obračuna z določenimi taktičnimi popravki povsem nadigrali češko izbrano vrsto, ki je sicer imela napad za podaljšek ali celo zmago, a je njihov najboljši košarkar Tomaš Satoransky zgrešil met v zadnji sekundi za zasluženo zmago Slovenije s 84:86.
''Užival sem na tem prizorišču, polna dvorana je bila izziv in pritisk za nas. Vedeli smo, da bo tokrat drugače, da se bodo Čehi odzvali po porazu v Kopru," je po tesni zmagi uvodoma dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić in nadaljeval: "Njihov vodja na in ob parketu Satoransky jim je vlil samozavest. V prvem polčasu so igrali odlično in imeli vse pod nadzorom, v drugem polčasu pa je Slovenija pokazala zmagovalni značaj. Odločila pa je obramba, borbenost, ki nas je krasila že na prvi tekmi. Naredili smo razliko 18 točk. Tekma je bila tesna, na koncu pa je prevladal značaj ekipe. Nekateri so kljub pritisku odigrali odlično.''
In prav obramba z odlično napadalno kombinatoriko kapetana Prepeliča, izjemnega Urbana Krofliča in vselej borbenega Alena Omića je prinesla izjemno pomembno zmago v boju za uvrstitev na naslednji košarkarski mundial v Katarju prihodnje leto.
''Čestitke Češki za izjemno borbo, pokazali so značaj in imeli odgovor za prvo tekmo. Vedeli smo, da 40 točk razlike ni realnih. V drugem polčasu smo bili precej bolj agresivni, nadzirali smo tekmo, začeli smo zadevati z zunanjih položajev. Zaslužili smo si zmago, a tudi če bi zmagala Češka, ne bi bilo nezasluženo," je dejal junak v slovenskih vrstah in z 20 točkami najbolj izstopajoč posameznik tekme v Jihlavi Klemen Prepelič.
"Zame osebno v teh okoliščinah, z vsem, kar se dogaja v Dubaju, ni bilo lahko igrati, a sem dal od sebe vse, kar sem lahko. Ponosen sem, da smo zmagali in zapisali drugo zmago v tem oknu in tretjo v teh kvalifikacijah. Vsi vemo, kako pomembne so. Čestitke našim fantom,'' je še pristavil 33-leti Bistričan.
