'Slovenija je pokazala zmagovalni značaj'

V do zadnjega mesta polni dvorani v Jihlavi smo videli zelo različna polčasa slovenskih košarkarjev. Če so bili Klemen Prepelič in druščina v prvem delu igre nebogljeni (54:36), so v nadaljevanju obračuna z določenimi taktičnimi popravki povsem nadigrali češko izbrano vrsto, ki je sicer imela napad za podaljšek ali celo zmago, a je njihov najboljši košarkar Tomaš Satoransky zgrešil met v zadnji sekundi za zasluženo zmago Slovenije s 84:86.

''Užival sem na tem prizorišču, polna dvorana je bila izziv in pritisk za nas. Vedeli smo, da bo tokrat drugače, da se bodo Čehi odzvali po porazu v Kopru," je po tesni zmagi uvodoma dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić in nadaljeval: "Njihov vodja na in ob parketu Satoransky jim je vlil samozavest. V prvem polčasu so igrali odlično in imeli vse pod nadzorom, v drugem polčasu pa je Slovenija pokazala zmagovalni značaj. Odločila pa je obramba, borbenost, ki nas je krasila že na prvi tekmi. Naredili smo razliko 18 točk. Tekma je bila tesna, na koncu pa je prevladal značaj ekipe. Nekateri so kljub pritisku odigrali odlično.''