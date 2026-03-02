Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Slovenija je pokazala zmagovalni značaj'

Jihlava, 02. 03. 2026 08.46 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Urban Kroflič

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je na najboljši možni način opravila svojo nalogo v februarskem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo 2027. Z dvema zmagama proti Češki so varovanci Aleksandra Sekulića na široko odprli vrata osvojitvi prvega mesta v skupini H, ki se bo v nadaljevanju kvalifikacij križala z najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine G (Francija, Belgija, Madžarska ali Finska).

V do zadnjega mesta polni dvorani v Jihlavi smo videli zelo različna polčasa slovenskih košarkarjev. Če so bili Klemen Prepelič in druščina v prvem delu igre nebogljeni (54:36), so v nadaljevanju obračuna z določenimi taktičnimi popravki povsem nadigrali češko izbrano vrsto, ki je sicer imela napad za podaljšek ali celo zmago, a je njihov najboljši košarkar Tomaš Satoransky zgrešil met v zadnji sekundi za zasluženo zmago Slovenije s 84:86.  

''Užival sem na tem prizorišču, polna dvorana je bila izziv in pritisk za nas. Vedeli smo, da bo tokrat drugače, da se bodo Čehi odzvali po porazu v Kopru," je po tesni zmagi uvodoma dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić in nadaljeval: "Njihov vodja na in ob parketu Satoransky jim je vlil samozavest. V prvem polčasu so igrali odlično in imeli vse pod nadzorom, v drugem polčasu pa je Slovenija pokazala zmagovalni značaj. Odločila pa je obramba, borbenost, ki nas je krasila že na prvi tekmi. Naredili smo razliko 18 točk. Tekma je bila tesna, na koncu pa je prevladal značaj ekipe. Nekateri so kljub pritisku odigrali odlično.''

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In prav obramba z odlično napadalno kombinatoriko kapetana Prepeliča, izjemnega Urbana Krofliča in vselej borbenega Alena Omića je prinesla izjemno pomembno zmago v boju za uvrstitev na naslednji košarkarski mundial v Katarju prihodnje leto.

''Čestitke Češki za izjemno borbo, pokazali so značaj in imeli odgovor za prvo tekmo. Vedeli smo, da 40 točk razlike ni realnih. V drugem polčasu smo bili precej bolj agresivni, nadzirali smo tekmo, začeli smo zadevati z zunanjih položajev. Zaslužili smo si zmago, a tudi če bi zmagala Češka, ne bi bilo nezasluženo," je dejal junak v slovenskih vrstah in z 20 točkami najbolj izstopajoč posameznik tekme v Jihlavi Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič je bil z 20 točkami najučinkovitejši posameznik ob zmagi slovenske izbrane vrste na gostovanju na Češkem.
Klemen Prepelič je bil z 20 točkami najučinkovitejši posameznik ob zmagi slovenske izbrane vrste na gostovanju na Češkem.
FOTO: Fiba

"Zame osebno v teh okoliščinah, z vsem, kar se dogaja v Dubaju, ni bilo lahko igrati, a sem dal od sebe vse, kar sem lahko. Ponosen sem, da smo zmagali in zapisali drugo zmago v tem oknu in tretjo v teh kvalifikacijah. Vsi vemo, kako pomembne so. Čestitke našim fantom,'' je še pristavil 33-leti Bistričan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka kvalifikacije za sp slovenska reprezentanca češka aleksander sekulić

Dončić z nemogočim metom za tri očaral Đokovića

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KomentInfoButaleReport 2.6
02. 03. 2026 11.25
Kje je pa mali Daneu?
Odgovori
0 0
KomentInfoButaleReport 2.6
02. 03. 2026 11.22
Karakter? Borbeni karakter! Bravo mladeniči, tako se igra za Slovenijo!
Odgovori
0 0
Castrum
02. 03. 2026 11.03
In spodaj blebetalo spet blebeta
Odgovori
+1
1 0
športnik66
02. 03. 2026 10.46
Bravo fantje. Tako se bori za državni dres in svojo državo. Zelo pomembna zmaga Slovenije in 3 točke! 👍
Odgovori
+3
3 0
Kriss slo
02. 03. 2026 10.40
zmagovalni znacaj so napisali..pa to je neverjetno..zmagovalno mrntaliteto se pokaze na zacetku ko je bil pritisk najvecji..ne pa takrat ko si odpisan, pritisk pade in zacens igrat boljse..in te tekme nasplosno niso tekme velikega pritiska..javnost ne pricakuje od njih veliko saj igrajo mlafinci brez izkusenj ter starejsi iz 2 .kategornih klubov..tako ,da pricakovanja niso velika..in tudi ceska ni nobeno merilo..
Odgovori
-3
0 3
melhijad1
02. 03. 2026 10.03
spokaj sekulic
Odgovori
-3
0 3
Kriss slo
02. 03. 2026 10.36
tisina
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Edine balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1547