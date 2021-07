Slovenija je v Tokiu! Dončić, Čančar in druščina potopili še Litvo

Najbolj razpoložen je bil Blažič, ki je v prvih desetih minutah zabeležil prav toliko točk, zadel je tudi dve trojki. Največ je Sekulićeva četa vodila za deset (18:28), po zahtevnem metu Dončića, v zadnjih dveh minutah pa so Litovci stopili na plin in do prvega odmora znižali na 24:28. Pri domačinih je blestel Jonas Valančiunas , ki je bil iz igre nezaustavljiv in je tudi dosegel deset točk. Mike Tobey je nad njim hitro storil dve osebni napaki, zaradi česar je moral na klop. Nadomestil ga je Žiga Dimec, ki je proti Valančiunasu zaigral agresivneje, na našo srečo pa zvezdnik lige NBA na črti za proste mete ni bil najbolj razpoložen, v prvi četrtini je zadel le dva od šestih poskusov.

Litva se je vrnila, ko je bil Dončić na klopi Ob koncu prve četrtine se je na klop prvič usedel Dončić, ki je s strani pospremil tudi začetek druge četrtine. Litovci so to izkoristili in z delnim izidom 11:0 znova prišli v vodstvo. Sekulić je nato odreagiral in v 13. minuti je prav Dončić z metom za dve Slovenijo spet popeljal v vodstvo, ko je bilo 34:33. Nadaljevalo se je izjemno izenačeno, reprezentanci sta se večkrat izmenjali v prednosti, Litvi pa je stekel predvsem mete za tri. A tudi Dončić se je v tem delu igre razigral, zadel je nekaj zahtevnih polaganj in ob tem pridno zadeval tudi proste mete. Tri sekunde pred koncem druge četrtine je Mantas Kalnietis zadel trojko, s katero je postavil izid polčasa 52:52.

V tretjo četrtino so Slovenci vstopili naravnost sanjsko. Najprej je za tri po podaji Dončića zadel Vlatko Čančar , v naslednjem napadu pa je vajo ponovil še Tobey in prednost Slovenije je bila hitro šest točk. Litva na drugi strani ni našla odgovora na zbrano slovensko obrambo, Valančiunas je neuspešno poskušal pod obročem, na drugi strani parketa pa je trojko še enkrat zadel Čančar za +9. Tobey je v 24. minuti postregel z atraktivnim zabijanjem, po katerem je bila prednost že dvomestna (71:59). Nato so domačini znova ujeli ritem in pripravili še en delni izid (10:0), po trojki Roaksa Giedraitisa pa so se približali na vsega dve točki. Litva je bila v naletu, a jo je z novo trojko preko roke zaustavil Čančar. Zatem je bil natančen z razdalje še Blažič in prednost je bila znova nekoliko večja. Pred zadnjimi desetimi minutami je Slovenija vodila za enajst, potem ko je Blažič v zadnjem napadu izsilil še tri proste mete, od katerih je zadel dva.

Dončić je imel po 20 minutah na svojem kontu že 21 točk, šest skokov in pet podaj. Blažič pa je bil naš drugi najboljši strelec z desetimi točkami. Valančiunas jih je imel na drugi strani 10, a sta ga Tobey in Dimec zelo dobro omejila. Enako velja za Domantasa Sabonisa, ki je v prvih 20 minutah zmogel vsega sedem točk.

Čančar potopil zadnje litovske upe na zmago

Dončić je bil na začetku zadnje četrtine na klopi, kar pa se, za razliko od prvega polčasa, ni poznalo. Čančar je na hitro dosegel še pet točk, svojo prvo trojko je dodal Aleksej Nikolić in prednost je kar naenkrat znašala že 16 točk. Nato se je na parket zvrnil naš prvi zvezdnik, ki je v svojem slogu narekoval ritem igre, dosegal pomembne točke in skrbel, da so tudi soigralci ostali vroči. Do konca domačini niso uspeli priti na manj kot deset točk in v zadnji minuti so Slovenci zasluženo proslavljali že na parketu.

'Takšne kemije drugod ni'

Prvi junak zmage Luka Dončić, ki je 31 točkam dodal še 13 podaj in 11 skokov, je pred mikrofonom naše novinarke Sanje Modrić po koncu tekme povedal: "Brez besed sem. To je bila zelo, zelo zahtevna tekma, Litva ima izjemno ekipo. Vsi smo si želeli to. To je bil naš cilj in zdaj bomo proslavljali." Na vprašanje, kaj ima naša reprezentanca, česar druge nimajo je odgovoril: "Takšne kemije drugod ni. Imamo zelo dobre igralce. Vsi se borimo, na parketu damo vse od sebe. To je to. Vsi pustijo vse na igrišču. Tukaj sem prišel, da zmagamo. Olimpijske igre se ti zgodijo enkrat v življenju, vsi smo si jih želeli."

Drugi junak naše reprezentance je bil zagotovo Čančar, ki se je razigral v drugem polčasu in skupno dosegel kar 18 točk. Od tega je zadel štiri od šestih metov za tri, s katerimi je skrbel, da se Litva ni uspela vrniti v srečanje. Zbral je tudi pet skokov in dve ukradeni žogi. Jaka Blažič je dosegel 16 točk, tri manj pa Mike Tobey, ki je sicer v drugem polčasu hitro zašel v težave z osebnimi napakami, tako da je večino zadnje četrtine preživel na klopi. Zoran Dragić je k zmagi dodal devet točk ob 50-odstotnem metu iz igre, sedem pa jih je vpisal še Klemen Prepelič.