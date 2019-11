Slovenci se bodo za OI 2020 borili v Litvi! Gostitelji najverjetneje najtrši oreh

Žreb so organizatorji opravili v Miesu v Švici. Kvalifikacije bodo potekale med 23. in 28. junijem, gostiteljice bodo Hrvaška, Srbija, Litva in Kanada. Iz vsake skupine se bo v Tokio uvrstil zmagovalec. Slovenska izbrana vrsta je bila pred žrebom skupaj s Hrvaško, Turčijo in Portorikom uvrščena v tretji kakovostni boben.

Delegacijo Košarkarske zveze Slovenije so, kot piše na uradni spletni strani krovne košarkarske Zveze, na žrebu zastopali predsednik KZS Matej Erjavec, generalni sekretar Rašo Nesterović in direktor moške članske reprezentance Matej Likar. Žreb je povezovala naša novinarka Sanja Modrić.

Na vsakem od štirih kvalifikacijskih turnirjev bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (23., 24. in 25. junija) ter prostem dnevu (26. junij), bosta 27. junija na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 28. junija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger. V Tokio bo torej potovala zmagovalna četverica kvalifikacijskih turnirjev.