'Ni mi bilo vseeno, da nisem bil zraven, ampak pravilno sem se odločil'

Slovensko člansko košarkarsko reprezentanco v petek čaka prva tekma po porazu proti Nemčiji v četrtfinalu Evropskega prvenstva. Luke Dončića na zboru v Kopru zaradi obveznosti v ligi NBA seveda ni, so se pa na selektorjev poziv odzvali številni mlajši košarkarji, ki predstavljajo prihodnost slovenske košarke. Bolj izkušene soigralce so v manj kot tednu dni priprav na obračun z Estonijo navdušili.

Martin Krampelj je v Katovicah in Rigi prvič zastopal Slovenijo na velikem tekmovanju, tedne pozneje pa je na ponovnem zboru reprezentance ugotovil, da je na treningih eden od najbolj izkušenih košarkarjev. "Fantje so zelo nadarjeni. Zdaj morajo samo brusiti svoj talent. Mislim, da so na dobri poti, tako da sem zelo zadovoljen z njihovim pristopom in profesionalnostjo pri teh letih. Zelo vesel sem, da so tukaj in da nam bodo lahko v prihodnosti pomagali na reprezentančnih akcijah," je mlajše soigralce pohvalil 30-letni košarkar, ki v tej sezoni v dresu Surne Bilbao v povprečju dosega 8,5 točke in 3 skoke na tekmo.

Žiga Samar je od Kramplja šest let mlajši, kljub temu pa ima veliko več izkušenj v reprezentančnem dresu. Vabilo Aleksandra Sekulića na priprave pred Evropskim prvenstvom je zavrnil. Takrat je svojo odločitev argumentiral z željo po sanaciji poškodb in izboljšanju fizične pripravljenosti. "Verjamem, da lahko kasneje, ko bom bolje pripravljen, dam več kot pa trenutno. Polovičarstva pa se res ne bi šel rad," je takrat dejal. Tokrat se je odzval na vabilo. "Zagotovo mi ni bilo vseeno, da nisem bil zraven, ampak mislim, da sem se pravilno odločil, saj sem moral urediti stvari pri sebi in z veseljem se bom vrnil. Vsakič, ko prejmem vabilo reprezentance," je dan pred obračunom z Estonijo dejal Samar.

Žiga Samar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Del moštva so med tokratnimi pripravami 19-letna Žak Smrekar in Urban Kroflič ter zgolj 17-letni Stefan Joksimović. Smrekar je selektorju in njegovemu strokovnemu štabu znan že s priprav na evropsko prvenstvo, Kroflič je bil del moštva, ki je nastopalo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. "Mislim, da imamo tukaj kar nekaj potencialno zelo nadarjenih mladih fantov. Starejši, ki so zraven, so pokazali pravi obraz, so vodje in usmerjajo jih. Enkrat morajo dobiti priložnost, če hočemo poskrbeti tudi za prihodnost slovenske košarke," je razloge za vpoklic mladeniče podal pomočnik trenerja Dejan Mihevc.