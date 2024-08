Mladi Slovenci bronasti na EP

V prvih minutah tekme so povedli košarkarji izraelske reprezentance, a so jih Slovenci do 4. minute tekme ujeli ter prevzeli vodstvo. S kolektivno igro so prednost do konca četrtine povečali na 8 točk razlike. V drugi četrtini so nasprotniki močneje zaigrali v obrambi, v dveh minutah razliko zmanjšali za pet točk in se Slovencem približali na le tri točke zaostanka. Tudi po minuti odmora so vztrajno lovili slovensko reprezentanco in minuto pred koncem prvega polčasa izenačili rezultat. Slovenci so z zadetim metom za dve točki ponovno prevzeli vodstvo in tako drugo četrtino končali z rezultatom 40:38.

Naši reprezentanti so v drug polčas stopili bolj suvereno ter ponovno utrdili prednost. Tretjo četrtino so dobili z delnim rezultatom 23:13 in se v zadnji del tekme podali z 8 točkami razlike. Sredi zadnje četrtine so se jim nasprotniki nekoliko približali, a jim Slovenci niso dopustili, da bi prevzeli vodstvo. Dvoboj se je tako zaključil z rezultatom 84:70 v prid slovenski reprezentanci. S tem so svoji domovini priborili že druge letošnje medalje v mlajših starostnih kategorijah.