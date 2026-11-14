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Košarka

Pomembna zmaga: Slovenke na Kodeljevem strle trd latvijski oreh

Ljubljana, 14. 11. 2026 18.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Latvija

Košarkarska reprezentanca Slovenije je dosegla prvo zmago v finalnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem v Ljubljani je premagala Latvijo s 70:64. Najboljši strelki Slovenije sta bila Zala Friškovec s 33 točkami in Jessica Shepard, ki jih je dosegla 16. Slovenija je v 1. krogu 2. dela kvalifikacij sredi tedna izgubila v Italiji, v torek pa jo čaka še tretja preizkušnja v novembrskem ciklu proti Avstriji.

Slovenija vs Latvija
Slovenija vs Latvija
FOTO: Sofascore.com

Sloveniji se je na parketu pridružila Jessica Shepard, ki na prvi tekmi v Italiji še ni bila pripravljena za igro in ki je bila v preteklosti vedno jeziček na tehtnici. Zala Friškovec je na parketu preživela vseh 40 minut in enakomerno razporedila koše. Tudi v ključnih trenutkih je bila zbrana in natančna; pri zaostanku 54:56 v 35. minuti je dosegla pet točk v nizu za 59:56, dobro minuto pred koncem pa je zadela trojko za 67:60, ki je dokončno prevesila tekmo na stran Slovenije.

Izid, kvalifikacije za EP, ženske, 2. del, 2. krog:
Slovenija - Latvija 70:64 (11:18, 25:15, 13:14, 21:17)

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