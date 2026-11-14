Pomembna zmaga: Slovenke na Kodeljevem strle trd latvijski oreh

Sloveniji se je na parketu pridružila Jessica Shepard, ki na prvi tekmi v Italiji še ni bila pripravljena za igro in ki je bila v preteklosti vedno jeziček na tehtnici. Zala Friškovec je na parketu preživela vseh 40 minut in enakomerno razporedila koše. Tudi v ključnih trenutkih je bila zbrana in natančna; pri zaostanku 54:56 v 35. minuti je dosegla pet točk v nizu za 59:56, dobro minuto pred koncem pa je zadela trojko za 67:60, ki je dokončno prevesila tekmo na stran Slovenije.

Izid, kvalifikacije za EP, ženske, 2. del, 2. krog:

Slovenija - Latvija 70:64 (11:18, 25:15, 13:14, 21:17)