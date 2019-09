Košarkarski zlati fantje ostajajo v boju za OI 2020

Slovenija je tudi v tej izbrani družbi, to je postalo jasno po objavi nove lestvice Fibe, in slovenski zlati fantje so dobili posebno vabilo za nastop v dodatnih kvalifikacijah. Za OI so na voljo le še štiri prosta mesta, le zmagovalci turnirjev si bodo zagotovili nastop na OI. Zagotovljeno udeležbo ima gostiteljica Japonska, pa tudi Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija. Na olimpijskem košarkarskem turnirju bo nastopilo 12 reprezentanc.

Po koncu svetovnega prvenstva, kjer je zlato osvojila Španija, so znane uvrstitve na lestvici Fibe. Slovenija zaseda 16. mesto in je izgubila devet mest, na vrhu so še vedno ZDA, čeprav so na SP ostale brez odličja, druga je Španija, tretja Avstralija. Fiba je v dodatne kvalifikacije na podlagi uvrstitve na lestvici (16 moštev) in posebnih vabil (8) izbrala 24 reprezentanc. Iz Evrope sta vabili dobili reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Prizorišča turnirjev še niso določena, glede na prijave jih bo izbrala Fiba.

Seznam reprezentanc za dodatne kvalifikacije:

Angola, Brazilija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Češka, Dominikanska republika, Nemčija, Grčija, Italija, Koreja, Litva, Mehika, Nova Zelandija, Poljska, Portoriko, Rusija, Senegal, Srbija, Slovenija, Tunizija, Turčija, Urugvaj, Venezuela.