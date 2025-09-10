Svetli način
Košarka
V ŽIVO

Odštevamo minute do četrtfinala. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?

Riga, 10. 09. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić , Simon Valant
Komentarji
42

Slovenija je po dveh zaporednih porazih na uvodnih tekmah letošnjega EuroBasketa visela na robu prepada, spogledovala se je z izpadom iz evropskega prvenstva in bolečim povratkom domov iz Katovic. Zmage proti Belgiji, Islandiji in Izraelu so načeto samozavest dvignile, izjemna predstava proti Italiji v osmini finala pa je zbudila dolgo speče sanje. Se bomo vendarle borili za medalje? To bomo izvedeli po današnjem četrtfinalnem obračunu s svetovnimi prvaki Nemci, ki veljajo za velike favorite.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
19.45

Dominik in Stanko sta si v Rigi ogledala že zmago Slovenije nad Italijo. Za majhno število slovenskih navijačev v Rigi krivita slabe letalske povezave in drage cene vozovnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.40

Maloštevilčni slovenski navijači v Rigi verjamejo v uspeh

Jaro, Blaž in Lana so trije med - moramo priznati - maloštevilčnimi slovenskimi navijači, ki bodo naše košarkarje podpirali na obračunu z Nemčijo. Seveda verjamejo v zmago naših.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
19.35

Nemci izraziti favoriti, a Slovenci napovedujejo pogumno igro

"Iz tekme v tekmo rastemo in verjamem, da bomo tudi tokrat odigrali na vrhunski ravni. Verjamem tudi, da bo to dovolj. Njihovi igralci igrajo v ligi NBA in Evroligi in imajo veliko orožij v napadu. Njihova trojka Dennis Schröder, Franz Wagner in Daniel Theis so glavne ovire za nas. Verjamem, da jih lahko s kolektivno obrambo omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je pred tekmo samozavesten Gregor Hrovat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi
19.30

Ljubitelji in ljubiteljice košarke, lep pozdrav!

Nocoj bomo z vami pospremili četrtfinalni obračun evropskega prvenstva med Slovenijo in Nemčijo, ki se prične ob 20. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Anketa Arhiv
Odštevamo minute do četrtfinala. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?
Lahko Slovenija preseneti favorizirano Nemčijo in se uvrsti v polfinale?
Odštevamo minute do četrtfinala. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?

Objektivno Slovenija na obračunu z Nemčijo ne bi smela imeti možnosti za zmago. Nemci so aktualni svetovni prvaki, na zadnjem evropskem prvenstvu so bili bronasti, kar štirje njihovi košarkarji na tem prvenstvu v povprečju dosegajo več kot 10 točk na tekmo, lastijo si naziv reprezentance z najboljšo obrambo na prvenstvu do zdaj in vsi košarkarski strokovnjaki pričakujejo njihovo gladko zmago. A košarka je igra in v igri so čustva vedno prisotna.

Luka Dončić na tem prvenstvu pred obračunom z Nemčijo v povprečju beleži 34 toč, 8,3 skoka, 7,2 asistence in tri ukradene žoge.
Luka Dončić na tem prvenstvu pred obračunom z Nemčijo v povprečju beleži 34 toč, 8,3 skoka, 7,2 asistence in tri ukradene žoge. FOTO: Sofascore.com

Čustvo, ki ga vsi povezani z nemško reprezentanco čutijo pred obračunom s Slovenijo, je strah. Zanj pa je odgovoren le en človek, Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je na tem prvenstvu naravnost neverjeten. V slovenski reprezentanci je vodilni v skoraj vsaki statistični kategoriji, iz tekme v tekmo pa raste tudi kot vodja. A on, strokovni štab in vsi njegovi soigralci z razlogom ponavljajo mantro, da bodo za zmago potrebni prav vsi slovenski košarkarji. Pri pregovorno organiziranih Nemcih popuščanja ne moremo pričakovati, če bomo danes videli slovensko zmago, bomo verjetno trepetali do zadnjih minut.

Preberi še 'Luka je v Nemčiji res velika zvezda, Wagnerja na ulici ne bi prepoznali'

Napetim tekmam pa nismo bili priče na preostalih treh četrtfinalnih obračunih, ki so jih Grčija, Turčija in Finska dobili prepričljivo proti Litvi, Poljski in Gruziji. V Areni Riga ne pričakujemo veliko slovenskih navijačev, podobno velja za nemške, videli pa bomo, kakšno bo vzdušje, saj bodo ljubiteljem košarke na domačem pragu na voljo košarkarji svetovnega kova in veliki zvezdniki.

Preberi še Finska s 17 zadetimi trojkami do zgodovinske uvrstitve v polfinale

Slovenijo v primeru uspeha v polfinalu čaka dvoboj s Finsko, ki na letošnjem EuroBasketu še naprej piše pravljico. Po senzacionalni zmagi nad Srbijo v osmini finala, so v četrtfinalu opravili še z Gruzijo (93:79) in si priigrali zgodovinsko uvrstitev v polfinale. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, EuroBasket, četrtfinale:

Nemčija - Slovenija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Turčija - Poljska 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

Litva - Grčija 76:87 (19:24, 19:20, 14:20. 24:23)

Finska - Gruzija 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)

slovenija nemčija eurobasket luka dončić
KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kameleon Kiddo
10. 09. 2025 19.45
+1
zbiram stave za danasnjo tekmo. plus zmaga, minus poraz. Pa da vidimo preroske sposobnosti v nasi dezelici. jaz bom kr plus stisno...
ODGOVORI
1 0
Podlesničar
10. 09. 2025 19.45
Koliko minut še do tega debakla?
ODGOVORI
0 0
Korošec77
10. 09. 2025 19.44
Zares cinično in žaljivo piše Die welt o naši ekipi in Dončiču : dončič in štirje statisti, Dončič nediscipliniran, zamuja, slab zgled ipd... zato še bolj upam, da res zmeljejo te Nemce. Na siol :.net/sportal/kosarka/nemci-zelo-nespostljivo-o-luki-doncicu-671779
ODGOVORI
0 0
igy02
10. 09. 2025 19.38
Objektivno, Slovenija ima 20 do 30% možnosti za zmago. Če ima.
ODGOVORI
0 0
Ledeni čaj
10. 09. 2025 19.37
+1
To ne bo za gledat.
ODGOVORI
1 0
Odrešenik666
10. 09. 2025 19.37
Nemci nimajo šans
ODGOVORI
0 0
Colgate
10. 09. 2025 19.36
zgubili boste, saj bodo nemci bolj disciplinirani
ODGOVORI
0 0
bodočipartizan
10. 09. 2025 19.32
-2
Luka bo v 3/4 imel 5 osebnih, skregal se bo s sodniki, naša ekipa bo razpadla, - 20
ODGOVORI
1 3
Castrum
10. 09. 2025 19.46
Komentar topičnega levičarja
ODGOVORI
0 0
mackon08
10. 09. 2025 19.23
+4
Zmaga Slovenije ne bo nobeno presenečenje.
ODGOVORI
5 1
nimamkaj
10. 09. 2025 19.23
+0
Žoga je okrogla,zmagovalec je samo eden...a mislim da bo zmagala 🇧🇪 ... žal 🤷‍♀️
ODGOVORI
1 1
Appendix
10. 09. 2025 19.36
+4
Si mislil na 🇩🇪, ker Belgija nikakor ne. Pustimo se presenetiti
ODGOVORI
4 0
Otto von Grunf
10. 09. 2025 19.22
+2
Nemčija je svetovni prvak!!! Če izgubimo za manj kot 10 točk bo to fantastični rezultat.
ODGOVORI
2 0
Kriss-slo
10. 09. 2025 19.22
-1
ze vidm kakp bo povprecen zakomplelsan slovencelj ,brez stika z realnostjo ,prizadet,razocaran ob verjetnem porazu, ker ne bo mogel zdraviti svojih kompleksov preko tega uspeha..in potem bo vsega spet kriv sekulic, ker mi mamo igrace
ODGOVORI
1 2
patogen
10. 09. 2025 19.20
-1
Ko so imeli nemci pol nogometne ekipe iz asimiliranih, so bili presenečeni ko je Mesut Özul po upokojitvi in polnim žepom govoril po Turčiji, da ni nemec in da se je samo delal, da je Nemec. Tako je, če imaš nacionalne ekipe kupljene.
ODGOVORI
0 1
dahent
10. 09. 2025 19.14
+0
Na stavnici Športne loterije je 87 % stav vplačanih na zmago Slovenije, 13 % pa na Nemčijo.
ODGOVORI
2 2
JOSEPH HAYDN
10. 09. 2025 19.17
+2
Na kvoto 1,16 se itak ne splača igrat. So pa procenti na naši stavnici res čudni, majhem trg + večina stavi preveč navijaško
ODGOVORI
2 0
bodočipartizan
10. 09. 2025 19.34
stran metanje denarja zaradi navijaštva :0
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
10. 09. 2025 19.10
+7
Boj Davida in Golijata ampak vse je možno čeprav pretežko. Srečno in borbeno pojdite v tekmo.
ODGOVORI
8 1
bohinj je zakon
10. 09. 2025 19.09
Nemci pišejo, da zoper Dončića nimajo šans. Samo za razliko gre: 20-30 točk. Če bomo milostni.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
10. 09. 2025 19.07
+4
Največja sramota je RTV rdeč debatni klub alkoholikov, ( 3500nrednih in 2500 honorarnih ),.. ki ne premore enega prenosa reprezentance..Zakaj imamo to pokvarjeno druščino na plačilnem seznamu..
ODGOVORI
8 4
Srebrni breg
10. 09. 2025 19.10
+4
Dal bi jim denar za odkup pravic prenosov.
ODGOVORI
7 3
Podlesničar
10. 09. 2025 19.21
-2
RTV si še ni opomogel po zadnjem janševanju
ODGOVORI
1 3
Joakim
10. 09. 2025 19.04
+4
Lahko Doncic preseneti Nemce? To je vprašanje.
ODGOVORI
4 0
tinitoni
10. 09. 2025 19.04
+3
Z dobro kolektivno igro in da dajo vsi igralci od sebe maksimum.
ODGOVORI
4 1
patogen
10. 09. 2025 19.04
-3
Duh Dražgoš se širi. Žal je bil tam poraz.
ODGOVORI
3 6
