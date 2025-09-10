Odštevamo minute do četrtfinala. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?

Slovenija je po dveh zaporednih porazih na uvodnih tekmah letošnjega EuroBasketa visela na robu prepada, spogledovala se je z izpadom iz evropskega prvenstva in bolečim povratkom domov iz Katovic. Zmage proti Belgiji, Islandiji in Izraelu so načeto samozavest dvignile, izjemna predstava proti Italiji v osmini finala pa je zbudila dolgo speče sanje. Se bomo vendarle borili za medalje? To bomo izvedeli po današnjem četrtfinalnem obračunu s svetovnimi prvaki Nemci, ki veljajo za velike favorite.

Nocoj bomo z vami pospremili četrtfinalni obračun evropskega prvenstva med Slovenijo in Nemčijo, ki se prične ob 20. uri.

Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi

"Iz tekme v tekmo rastemo in verjamem, da bomo tudi tokrat odigrali na vrhunski ravni. Verjamem tudi, da bo to dovolj. Njihovi igralci igrajo v ligi NBA in Evroligi in imajo veliko orožij v napadu. Njihova trojka Dennis Schröder, Franz Wagner in Daniel Theis so glavne ovire za nas. Verjamem, da jih lahko s kolektivno obrambo omejimo, v napadu pa verjamem, da nam bo steklo," je pred tekmo samozavesten Gregor Hrovat.

Jaro, Blaž in Lana so trije med - moramo priznati - maloštevilčnimi slovenskimi navijači, ki bodo naše košarkarje podpirali na obračunu z Nemčijo. Seveda verjamejo v zmago naših.

Dominik in Stanko sta si v Rigi ogledala že zmago Slovenije nad Italijo. Za majhno število slovenskih navijačev v Rigi krivita slabe letalske povezave in drage cene vozovnic.

Objektivno Slovenija na obračunu z Nemčijo ne bi smela imeti možnosti za zmago. Nemci so aktualni svetovni prvaki, na zadnjem evropskem prvenstvu so bili bronasti, kar štirje njihovi košarkarji na tem prvenstvu v povprečju dosegajo več kot 10 točk na tekmo, lastijo si naziv reprezentance z najboljšo obrambo na prvenstvu do zdaj in vsi košarkarski strokovnjaki pričakujejo njihovo gladko zmago. A košarka je igra in v igri so čustva vedno prisotna.

Luka Dončić na tem prvenstvu pred obračunom z Nemčijo v povprečju beleži 34 toč, 8,3 skoka, 7,2 asistence in tri ukradene žoge. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Čustvo, ki ga vsi povezani z nemško reprezentanco čutijo pred obračunom s Slovenijo, je strah. Zanj pa je odgovoren le en človek, Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je na tem prvenstvu naravnost neverjeten. V slovenski reprezentanci je vodilni v skoraj vsaki statistični kategoriji, iz tekme v tekmo pa raste tudi kot vodja. A on, strokovni štab in vsi njegovi soigralci z razlogom ponavljajo mantro, da bodo za zmago potrebni prav vsi slovenski košarkarji. Pri pregovorno organiziranih Nemcih popuščanja ne moremo pričakovati, če bomo danes videli slovensko zmago, bomo verjetno trepetali do zadnjih minut.

Napetim tekmam pa nismo bili priče na preostalih treh četrtfinalnih obračunih, ki so jih Grčija, Turčija in Finska dobili prepričljivo proti Litvi, Poljski in Gruziji. V Areni Riga ne pričakujemo veliko slovenskih navijačev, podobno velja za nemške, videli pa bomo, kakšno bo vzdušje, saj bodo ljubiteljem košarke na domačem pragu na voljo košarkarji svetovnega kova in veliki zvezdniki.

Slovenijo v primeru uspeha v polfinalu čaka dvoboj s Finsko, ki na letošnjem EuroBasketu še naprej piše pravljico. Po senzacionalni zmagi nad Srbijo v osmini finala, so v četrtfinalu opravili še z Gruzijo (93:79) in si priigrali zgodovinsko uvrstitev v polfinale.

