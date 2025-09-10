Odštevamo minute do četrtfinala. Lahko Slovenci presenetijo Nemce?

Objektivno Slovenija na obračunu z Nemčijo ne bi smela imeti možnosti za zmago. Nemci so aktualni svetovni prvaki, na zadnjem evropskem prvenstvu so bili bronasti, kar štirje njihovi košarkarji na tem prvenstvu v povprečju dosegajo več kot 10 točk na tekmo, lastijo si naziv reprezentance z najboljšo obrambo na prvenstvu do zdaj in vsi košarkarski strokovnjaki pričakujejo njihovo gladko zmago. A košarka je igra in v igri so čustva vedno prisotna.
Čustvo, ki ga vsi povezani z nemško reprezentanco čutijo pred obračunom s Slovenijo, je strah. Zanj pa je odgovoren le en človek, Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je na tem prvenstvu naravnost neverjeten. V slovenski reprezentanci je vodilni v skoraj vsaki statistični kategoriji, iz tekme v tekmo pa raste tudi kot vodja. A on, strokovni štab in vsi njegovi soigralci z razlogom ponavljajo mantro, da bodo za zmago potrebni prav vsi slovenski košarkarji. Pri pregovorno organiziranih Nemcih popuščanja ne moremo pričakovati, če bomo danes videli slovensko zmago, bomo verjetno trepetali do zadnjih minut.
Napetim tekmam pa nismo bili priče na preostalih treh četrtfinalnih obračunih, ki so jih Grčija, Turčija in Finska dobili prepričljivo proti Litvi, Poljski in Gruziji. V Areni Riga ne pričakujemo veliko slovenskih navijačev, podobno velja za nemške, videli pa bomo, kakšno bo vzdušje, saj bodo ljubiteljem košarke na domačem pragu na voljo košarkarji svetovnega kova in veliki zvezdniki.
Slovenijo v primeru uspeha v polfinalu čaka dvoboj s Finsko, ki na letošnjem EuroBasketu še naprej piše pravljico. Po senzacionalni zmagi nad Srbijo v osmini finala, so v četrtfinalu opravili še z Gruzijo (93:79) in si priigrali zgodovinsko uvrstitev v polfinale.
Izidi, EuroBasket, četrtfinale:
Nemčija - Slovenija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)
Turčija - Poljska 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)
Litva - Grčija 76:87 (19:24, 19:20, 14:20. 24:23)
Finska - Gruzija 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)
