Sekulić: Ukvarjanje s sodniki je moteče in vpliva na ugled reprezentance

Ljubljana, 09. 08. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 33 minutami

Slovenska košarkarska reprezentanca je opravila s prvo prijateljsko tekmo pred EuroBasketom. Nemci so v polnih Stožicah slavili z izidom 103:89. Selektor Aleksander Sekulić je na igrišču poleg negativnih videl tudi veliko pozitivnih stvari in upa, da bodo njegovi varovanci napredovali po nenavadno napeti in dinamični prijateljski tekmi.

V petek so bile vse oči v Stožicah pričakovano uprte v prvega zvezdnika na parketu Luko Dončića. O njegovi fizični preobrazbi se je govorilo celotno poletje, zdaj pa sta Slovenija in celoten svet videla, kako "novi" Luka izgleda na igrišču. Dončić je odigral kar 24 minut in dosegel največ točk na tekmi (19). Sprva je bil zelo aktiven tudi v obrambi, nato pa je veliko svoje energije zapravljal tudi za prepire z nasprotniki in sodniki. Tekmo je zaključil s štirimi osebnimi napakami, prejel je tudi eno tehnično napako. 

"Tekmo smo začeli z veliko željo pred polno dvorano in v prekrasnem vzdušju, ki so ga pričarali naši navijači. Nasprotnik je bil zelo kakovosten, izkoristili pa so tudi svojo fizično moč, saj so igrali zelo agresivno in zelo na meji prekrška. V prvi četrtini smo držali stik z njimi. Potem smo se začeli preveč ukvarjati s sojenjem. Ne smemo se odzivati na določene prekrške tako, kot smo se odzivali. Na tak način ne škodujemo zgolj sebi in drugim igralcem, ampak tudi celotni ekipi. Na to se bomo zagotovo osredotočili. O tem smo se pogovarjali tudi v slačilnici med polčasom in smo to tudi izboljšali v drugem polčasu," je pristop svojih varovancev in kapetana Dončića na obračunu opisal selektor Aleksander Sekulić.

Sodniki so dovolili presenetljivo grobo igro v obrambi, na kar so se bolj uspešno prilagodili aktualni svetovni prvaki in selektor od svojih igralcev zahteva, da se v prihodnje ne ukvarjajo s sojenjem. "Če je dovoljena taka igra, potem moramo tudi mi odgovoriti na tak način. Mi nismo odgovorili na tak način, ampak smo se raje ukvarjali s sodniki, kar je pa zame precej moteče in vpliva na rezultate in posledično na reprezentanco in njen ugled," je o pristopu svojih varovancev v Stožicah dejal Sekulić.

Povratnik v reprezentanco Alen Omić verjame, da je bil to za Dončića šele začetek in upa, da bo prvi zvezdnik reprezentance na evropskem prvenstvu še boljši. "Z nami je komaj tri, štiri dni. Ko bo prišel v svoj ritem, bo videti, kot si vsi želimo. V Ameriki je imel veliko opravil. Ko bo videl s katerimi igralci lahko kaj počne, bo tudi on užival na terenu. Ne dvomim v Luko, saj je najboljši košarkar na svetu," je o predstavi Dončića dejal Omić.

Poleg Dončića so predvsem v zaključku tekme veliko priložnosti dobili tudi mlajši člani reprezentance, ki so z energijo in pozitivnim pristopom pokazali, da lahko selektor resno računa nanje. "Namerno smo izbrali težke nasprotnike za pripravljalne tekme. Sebe in igralce želimo preizkusiti in to je bila vrhunska preizkušnja proti ekipi, ki je sestavljena iz NBA in evroligaških igralcev. Manjka nam izkušenj, pa tudi kakšen kilogram več bi nam prišel prav. Osredotočiti se moramo na dobre stvari in stvari, ki jih lahko izboljšamo," je o stanju v reprezentanci po prvi prijateljski tekmi pripravljalnega obdobja dejal Sekulić.

Preberi še Svetovni prvaki so bili premočni, a Dončić je pokazal, da trdo delo ni bilo zaman

Mladeniči so navdušili tudi izkušenega Omića: "Tudi jaz sem nekoč bil mlad in vedel sem, da moram trdo delati v obrambi in trpeti. Tega mogoče v klubu ne počnejo, tukaj pa je drugače. Morajo trdo delati in na koncu bo vse na svojem mestu."

luka dončić eurobasket slovenija nemčija
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Styria
09. 08. 2025 10.07
Me vpraša žena:''Kako je bilo na tekmi ?'' Jaz:'' Mlada ekipa, kadrovsko in višinsko podhranjeni, Luka, spoštovanja vreden, da nekdo iz teh koncev globalna mega zvezda a, če je skidal kg-je se pa obnaša kot nek pubertetnik, zvezda kvadrat.'' No je pa potrebno priznati, da to ni bila prijatelska tekma in, da so Nemci izumili novi paralelni šport, ki s košarko nima veze, ker če bo tako, pol predlagam, da mi lepo malo natreniramo MMA, boks borce, Fabijana napr. pa, ko igramo proti Nemčiji se bo pač teplo, ker to je bilo primatsko klanje, to nima s košarko nobene veze...
ODGOVORI
0 0
knap11
09. 08. 2025 10.00
Nekateri krivite Sekuliča, a niste zmožni biti realni. Koliko pa imamo NBA in evroligaških igralcev in kako boš premagal svetovne prvake, ko pa imaš v reprezentanci drugo in tretje ligaške igralce? Lahko rečem samo vsa hvala in trud za njihovo borbenost. Za kak večji uspeh bo potrebno pa kaj več kvalitete. Recimo da podobne, s katero nas je naša reprezentanca razveseljevala leta 2017.
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
09. 08. 2025 09.58
-2
IN ZOPET SE PONAVLJA ENAKA ZGODBA.....Dončić and co.se neki bunijo na sodnike.....a ne vedo al pa vedo,da MAJO OTROKA za "selektorja"......Kaj ti pomagajo milijoni in Nevera,brabus AMG in pa en fičo v tvoji garaži,ČE PA NISI ČLOVEK.......EDINI SRČNI ČLOVEK ZAME JE IN BO Goran Dragić !!!!!
ODGOVORI
1 3
Podlesničar
09. 08. 2025 09.52
+7
Tako bo, kot vedno... 2 tehnične in domov...
ODGOVORI
7 0
PuntaChristo
09. 08. 2025 09.49
+9
Jaz sem včeraj dobil občutek, da je Dončiću malo slava stopla v glavo. OK, razumem, da je bogat, ampak bodi na realnih tleh .... črta med bogatašem in klošarjem je zlo mala!
ODGOVORI
11 2
Podlesničar
09. 08. 2025 09.56
+1
Mala? 😂 tolaži se...
ODGOVORI
2 1
blazter
09. 08. 2025 09.44
+5
Če bi selektor imel avtoriteto, komando, se bi obnašali drugače. Tako pa je to vse odraz nesposobnosti vodstva ekipe, ki ne zna voditi ekipe.
ODGOVORI
7 2
pennywajz
09. 08. 2025 09.43
+1
Sekulic-dej ze spakiraj. Ce ne ves, kaksen mora bit selektor, si poglej tiste od nasih odbojkasev
ODGOVORI
6 5
Tako pac je
09. 08. 2025 09.47
+2
Koga bi ti ?Tu ne pomaga niti Pat Raily.
ODGOVORI
3 1
