Sekulić: Ukvarjanje s sodniki je moteče in vpliva na ugled reprezentance

Slovenska košarkarska reprezentanca je opravila s prvo prijateljsko tekmo pred EuroBasketom. Nemci so v polnih Stožicah slavili z izidom 103:89. Selektor Aleksander Sekulić je na igrišču poleg negativnih videl tudi veliko pozitivnih stvari in upa, da bodo njegovi varovanci napredovali po nenavadno napeti in dinamični prijateljski tekmi.

V petek so bile vse oči v Stožicah pričakovano uprte v prvega zvezdnika na parketu Luko Dončića. O njegovi fizični preobrazbi se je govorilo celotno poletje, zdaj pa sta Slovenija in celoten svet videla, kako "novi" Luka izgleda na igrišču. Dončić je odigral kar 24 minut in dosegel največ točk na tekmi (19). Sprva je bil zelo aktiven tudi v obrambi, nato pa je veliko svoje energije zapravljal tudi za prepire z nasprotniki in sodniki. Tekmo je zaključil s štirimi osebnimi napakami, prejel je tudi eno tehnično napako. "Tekmo smo začeli z veliko željo pred polno dvorano in v prekrasnem vzdušju, ki so ga pričarali naši navijači. Nasprotnik je bil zelo kakovosten, izkoristili pa so tudi svojo fizično moč, saj so igrali zelo agresivno in zelo na meji prekrška. V prvi četrtini smo držali stik z njimi. Potem smo se začeli preveč ukvarjati s sojenjem. Ne smemo se odzivati na določene prekrške tako, kot smo se odzivali. Na tak način ne škodujemo zgolj sebi in drugim igralcem, ampak tudi celotni ekipi. Na to se bomo zagotovo osredotočili. O tem smo se pogovarjali tudi v slačilnici med polčasom in smo to tudi izboljšali v drugem polčasu," je pristop svojih varovancev in kapetana Dončića na obračunu opisal selektor Aleksander Sekulić.

Sodniki so dovolili presenetljivo grobo igro v obrambi, na kar so se bolj uspešno prilagodili aktualni svetovni prvaki in selektor od svojih igralcev zahteva, da se v prihodnje ne ukvarjajo s sojenjem. "Če je dovoljena taka igra, potem moramo tudi mi odgovoriti na tak način. Mi nismo odgovorili na tak način, ampak smo se raje ukvarjali s sodniki, kar je pa zame precej moteče in vpliva na rezultate in posledično na reprezentanco in njen ugled," je o pristopu svojih varovancev v Stožicah dejal Sekulić. Povratnik v reprezentanco Alen Omić verjame, da je bil to za Dončića šele začetek in upa, da bo prvi zvezdnik reprezentance na evropskem prvenstvu še boljši. "Z nami je komaj tri, štiri dni. Ko bo prišel v svoj ritem, bo videti, kot si vsi želimo. V Ameriki je imel veliko opravil. Ko bo videl s katerimi igralci lahko kaj počne, bo tudi on užival na terenu. Ne dvomim v Luko, saj je najboljši košarkar na svetu," je o predstavi Dončića dejal Omić.

Poleg Dončića so predvsem v zaključku tekme veliko priložnosti dobili tudi mlajši člani reprezentance, ki so z energijo in pozitivnim pristopom pokazali, da lahko selektor resno računa nanje. "Namerno smo izbrali težke nasprotnike za pripravljalne tekme. Sebe in igralce želimo preizkusiti in to je bila vrhunska preizkušnja proti ekipi, ki je sestavljena iz NBA in evroligaških igralcev. Manjka nam izkušenj, pa tudi kakšen kilogram več bi nam prišel prav. Osredotočiti se moramo na dobre stvari in stvari, ki jih lahko izboljšamo," je o stanju v reprezentanci po prvi prijateljski tekmi pripravljalnega obdobja dejal Sekulić.