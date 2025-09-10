Sekulić razočaran nad sodniki: Res boli, da smo bili tako nespoštovani

Slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu izpadla v četrtfinalu. V izjemno napetem obračunu so varovanci Aleksandra Sekulića kar tri četrtine držali vodstvo proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem, a jim je v končnici zmanjkalo moči. Nemci so slavili z 99:91, Slovenija pa se poslavlja pokončno – z igro, ki je znova dala vedeti, da spada med evropsko elito.

Slovenija je bila večji del tekme boljši tekmec

Slovenija je začela odločno. Kljub temu da je Luka Dončić hitro nabral tehnično in osebno napako, so njegovi soigralci poskrbeli za učinkovit uvod. Franz Wagner je bil najnevarnejši mož pri Nemcih, toda Slovenci so z energijo in odličnim skokom v prvi četrtini prevzeli pobudo. Po 20 minutah so vodili s 51:45.

Drugi polčas je zaznamovala Dončićeva četrta osebna napaka, ki ga je prisilila v previdnejšo obrambo. Kljub temu so naši košarkarji ostali zbrani in še naprej vodili. V zadnji sekundi tretje četrtine pa je Tristan da Silva s trojko s sredine igrišča Nemce približal na 74:70, kar je napovedalo dramatično končnico.

Statistika Nemčija - Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

V odločilnih minutah so Nemci pokazali širino. Dennis Schröder in Wagner sta z natančnimi potezami prevesila tehtnico, slovensko vrsto pa so vse bolj jezile tudi nekatere sporne sodniške odločitve. Dončić je sicer poskušal z odločilnimi meti, a sreča ni bila na slovenski strani, Nemčija pa je slavila z 99:91.

Sekulić razočaran nad sojenjem, a ponosen na svoje igralce

"Čestitke Nemcem za preboj v polfinale. Čudne stvari so se dogajale od prve minute, a ne želim govoriti o tem. To bi vrglo senco na igralce, ki so odigrali izvrsten turnir. Da smo bili tako nespoštovani kot danes, res boli. Igralci so trpeli," je po tekmi dejal selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub grenkobi zaradi izida je slovenski selektor ostal ponosen na svoje varovance: "Igrali smo odlično košarko, verjamem, da smo bili boljši. Ampak je, kar je. Izgubili smo. Ponosen sem na fante. Nemčija je najboljša ekipa na prvenstvu, in da jih nadigraš skozi celotno tekmo, to je velika stvar. Žal na koncu nismo bili uspešni, toda turnir lahko zapustimo z dvignjenimi glavami – za razliko od nekaterih na tekmi (op. p. sodnikov)." Ob tem je selektor izpostavil tudi razpoloženje pred odhodom na EuroBasket: "Vedeli smo za pesimizem. Negativizem v Sloveniji se je začel z dvema osebama. Toda od prvega dne sem verjel v to ekipo, oni so verjeli. Žal tokrat nismo bili uspešni, a mnogi so sploh prvič na EuroBasketu. Imamo Luko (Dončića), ki to ekipo dela boljšo. Ampak, da na takšnem nivoju prikažeš takšno predstavo – kapo dol. Ponosen sem."

Prepelič brez dlake na jeziku: Dokler določene zadeve ne bodo na nivoju, se bo to še naprej dogajalo

Klemen Prepelič FOTO: Profimedia icon-expand

Zelo razočaran je bil tudi Klemen Prepelič, ki se je v četrtfinalu prebudil in zadel nekaj pomembnih metov za tri točke. Po tekmi je odkrito spregovoril o dogajanju na parketu: "Čestitke Nemcem, po izpadu Srbije so verjetno najboljša ekipa z največ širine. Toda mi smo bili boljši skozi celotno tekmo. Bili smo boljši v skoku, izenačeni v podajah, odstotek meta smo imeli boljši. Izstopa le njihovih 37 prostih metov in naših 31 prekrškov. To je žalostno. Od 23. julija smo bili skupaj, veliko neprespanih noči, daleč od družin, a stalno se nam to dogaja. Dokler določene zadeve ne bodo na nivoju, se bo to še naprej dogajalo. Ljudje bodo razočarani, žalostni. Boli. A nič ne moremo. To ponavljamo poletje za poletjem. Nismo edina ekipa, ki se pritožuje. Sem ponosen na ekipo, sedem igralcev je prvič na EP. Mnogi niso verjeli v nas, mi smo verjeli. Mislim, da smo pokazali svoje in da lahko turnir zapustimo z dvignjenimi glavami." Na vprašanje, ali so tudi igralci sami krivi za razplet, je dodal:"Seveda. V garderobi se konstantno pogovarjamo, da ne smemo govoriti s sodniki. Toda videli ste, kaj se je dogajalo. Menite, da je normalno, da ekipa dobi toliko prostih metov v zadnjih minutah? Zame to ni normalno. To je smešno."