Omić ob povratku: Komaj čakam, da vidim, kako je igrati z Dončićem

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja































Žiga Daneu icon-picture-layer-2 1 / 17

"Tekma bo namenjena postavitvam, iskanju nekaterih taktičnih zamisli in v prvem planu ne bo tekmovalne narave, čeprav si seveda vsi na vsaki tekmi želimo zmagati. Tudi mi si želimo pozitivnega izida. Zagotovo imajo Nemci svoje načrte in ideje v iskanju taktike na začetku priprav ter ne bodo prišli le zmagati," je pred treningom reprezentance v Stožicah ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić. Dodal je: "Po odpovedih smo se soočili s pomanjkanjem izkušenj na položaju centra. Če je naš cilj, da damo priložnost mladim, potem moramo dati priložnost nekomu, ki je že veliko izkusil, kot je Omić. Ko smo ga poklicali, ni dajal nobenih pogojev in se je takoj odzval. Povedal je, da je pripravljen priti na zbor in da si bo izboril uvrstitev v ekipo za EP, kot to velja za vse ostale."

Predsednik KZS Matej Erjavec in selektor Aleksander Sekulić. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Sekulić je bil vesel, da se je tako odzval. "Oba sva si vedno odprto povedala stvari, in se zaveda, kaj reprezentanci manjka in kaj lahko on da, zato se je tako odzval. Šele včeraj smo imeli drugi trening v kontaktu pet na pet, vsem se pozna, da smo na začetku priprav," je pojasnil Sekulić.

33-letni Alen Omić, 216 cm visoki center, ki je bil rojen v Tuzli, je zapolnil vrzel na mestu centra. Zadnjo tekmo za reprezentanco je odigral 17. septembra 2016, ko je ob zmagi na gostovanju v Ukrajini prispeval 15 točk in devet skokov. "Živim v Sloveniji že 17 let in od tu ne grem nikamor. Lepo mi je, tu uživam. Imam družino in dva otroka, v tem času sem se v reprezentančnih premorih lažje prilagodil družini. Poznam pa vse fante tu, igral sem z njimi tudi na prvenstvih. Ko sem prišel na trening, je bilo tako, kot da sem ves čas z njimi, vseh deset let zaporedoma in nisem manjkal vmes. Uživam v trenutku in hvala fantom, da so me lepo sprejeli," je izpostavil Omić.

Alen Omić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Glede na to, da so v Košarkarski zvezi Slovenije pred tem skoraj desetletje iskali rešitve na njegovem položaju predvsem v ZDA, pa ne goji zamer. Bil je na treningu v Domžalah in je imel rezervirano, da odpotuje z družino na morje. Po klicu selektorja pa je vse to odpovedal in se takoj pridružil reprezentanci. "Vse to je del življenja. Ne moreš gledati nazaj, pomembno je, kako je danes. Ko sem dobil klic selektorja sem takoj odgovoril, da bom igral na EP. Zato se v preteklost ne bom vračal, gledam pozitivno in imam pogled usmerjen naprej. Motiv bo tudi igrati z najboljšim igralcem na svetu," je pojasnil Omić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči