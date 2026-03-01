Slovenija po neverjetnem preobratu do tesne zmage

Slovenija v tem ciklu kvalifikacij odigrala dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila s 40 točkami razlike.
Tokrat je bil scenarij obrnjen, saj je Slovenija večji del tekme zaostajala. Češka je vodila že za 19 točk, a so se Slovenci vrnili, na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedli, na koncu pa po razburljivi zadnji minuti prišli do tesne zmage s 86:84.
Danes sta bila v slovenski izbrani vrsti najboljša Klemen Prepelič z 20 točkami in Žiga Samar s 15. Po štirih odigranih tekmah ima Slovenija izkupiček zmag 3-1. V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85).
V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.
Kvalifikacije zs SP, skupina H, 4. krog, izid:
Češka - Slovenija 84:86 (27:21, 27:15, 9:27, 21:23)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.