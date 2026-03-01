Slovenija po neverjetnem preobratu do tesne zmage

Slovenija v tem ciklu kvalifikacij odigrala dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila s 40 točkami razlike.

Tokrat je bil scenarij obrnjen, saj je Slovenija večji del tekme zaostajala. Češka je vodila že za 19 točk, a so se Slovenci vrnili, na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedli, na koncu pa po razburljivi zadnji minuti prišli do tesne zmage s 86:84.