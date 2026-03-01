Naslovnica
Košarka

Slovenija po neverjetnem preobratu do tesne zmage

Jihlava, 01. 03. 2026 17.56 pred 34 minutami 1 min branja 56

Avtor:
A.V. STA
Slovenija - Češka

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je na četrti kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 po izjemnem preobratu v drugem polčasu prišla do zelo pomembne zmage proti Češki s 86:84. Junak v naši reprezentanci je bil izkušeni ostrostrelec Klemen Prepelič z 20 točkami. Slovenija je po začetnem porazu z Estonijo v nadaljevanju kvalifikacij nanizala tri zmage.

Slovenija v tem ciklu kvalifikacij odigrala dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila s 40 točkami razlike.

Tokrat je bil scenarij obrnjen, saj je Slovenija večji del tekme zaostajala. Češka je vodila že za 19 točk, a so se Slovenci vrnili, na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedli, na koncu pa po razburljivi zadnji minuti prišli do tesne zmage s 86:84.

Statistika Češka - Slovenija
Statistika Češka - Slovenija
FOTO: Sofascore.com

Danes sta bila v slovenski izbrani vrsti najboljša Klemen Prepelič z 20 točkami in Žiga Samar s 15. Po štirih odigranih tekmah ima Slovenija izkupiček zmag 3-1. V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85).

V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.

Kvalifikacije zs SP, skupina H, 4. krog, izid:

Češka - Slovenija 84:86 (27:21, 27:15, 9:27, 21:23)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka kvalifikacije za svetovno prvenstvo slovenska reprezentanca češka

KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
01. 03. 2026 21.09
po prvem polčasu je slabo kazalo in to obrniti je sposobnost res dobrih ekip
Odgovori
0 0
Resnico ti povem
01. 03. 2026 21.04
Super, so ta ekipa iz pravega testa, samo še bolj bodo dozorevali. Potem pa še Dončiča notri in to je to.
Odgovori
0 0
Banion
01. 03. 2026 21.08
samo dončiča ne, bo vse pokvaril s svojim soliranjem in zatiranjem drugih, on bi samo metal na koš da bi se postavljal s številom zadetkov, za obrambo mu ni mar in na račun njegovih danih košev jih še več dobimo ker ostali niso motivirani oziroma se čutijo zapostavljene, pri tem je še nespoštljiv do selelktorja ker kao samo on ve kako se igra košarka
Odgovori
0 0
Castrum
01. 03. 2026 20.54
To so pač Čehi,so dobri, ma niso niti blizu kot Nemci ali Francozi. In ko se tekma lomi proti dobrim ekipam, je selektor tisti ki sprejme ključne odločitve, igralci ne smejo dvo.it, morajo mu zaupat. Naš"objokanec" pa stoka. Priti Čehom še gre, proti TOP10 reprezentancam pa ne
Odgovori
+1
1 0
Castrum
01. 03. 2026 20.50
Blebetalo blebeta
Odgovori
+2
2 0
Castrum
01. 03. 2026 20.50
In blebeta....in blebeta
Odgovori
0 0
enapi
01. 03. 2026 20.42
Bravo 👏
Odgovori
+2
2 0
Kriss slo
01. 03. 2026 20.29
se nekaj..sekulic igra z mladinci..to kar ste mu tudi ze ocitali..dela najboljso mozno stvar za razvoj teh igralcev..ampak bi boste furali svoje do konca..zapru vam je usta in ,ker ste zakompleksani, vam ego ne dopusca ,da priznate svojo zmoto..nd priznate pa zato. ker ste v vecini v zmoti..in tukaj dobivate neke lazne signale ,da kaj veste a ne veste nic
Odgovori
+2
4 2
barjan?ek1
01. 03. 2026 20.34
Kdo nam je zaprl usta? Sekulič ? Nikoli. Ima srečo da ima zopet vrhunske mlade igralce njega pa lahko komot zamenja, Pepa Pujsa, ki ma več znanja o košarki kot on.
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
01. 03. 2026 20.43
loooooooooool..aja kje pa te mladi igrajo oz koliko tock dajejo..se enkrat de..il..95% evrolige povohalo ni..kef deu trni ni jasn???in kot 2. ceska ni nobeno merilo kakovosti..te mladi morajo se veliko ugancev pojest predno bodo dosegli nek nivo kosarke...in ne oglasaj se vec id..t
Odgovori
-1
1 2
yanay
01. 03. 2026 20.26
Po prvem polčasu sem zapisal, da bodo morali fantje imeti drugačen pristop, predvsem v obrambi. Vem, da me niso slišali, slišali so pa trenerja in so drugi polčas odigrali povsem drugače in rezultat je zmaga. Pa čeprav težko prigarana. Spet so zelo talentirani mladeniči dali svoj velik delež k zmagi in to me zelo veseli. Kroflič je bil v naši reprezentaci celo drugi najboljši po indexu in videti je, da mu trener že zelo zaupa.
Odgovori
+3
3 0
Kriss slo
01. 03. 2026 20.20
med drugim je sekulic najbolj primeren trener za doncica..ker njegova kvaliteta toliko izstopa mora igra seveda sloneti samo na njem..in ce trmu ne bi bilo tako bi bil doncic uzaljen glede na njegov jokajoc karakter..z vsakim bolj avtoritetnim znanim trenerjem bi se verjrtno skregal..tako je pa vse kot rece on ..sekulic samo pokima..in edino tako lahko funkcionira ekipa kjer posameznik toliko izstopa po kvaliteti..drugo je ce si srbija kjer je vsak 2 igralec iz top kluba..tam rabis trenerja najvisjega nivoja
Odgovori
-1
3 4
Castrum
01. 03. 2026 20.15
Čehi so v zadnjih 7 minutah dsli samo en koš iz igre.
Odgovori
-1
1 2
Kriss slo
01. 03. 2026 20.15
jaz nekaj ne razumem...igras slabo...potem kar naenkrat zacnes igrati dobro...vprasanje za telebajske z iq sobne tempersture? ali je to posledica trenerja?????mene samo zanima to vase razmisljanje..meni je fascinantno ,da vam tako preproste,logicne zadeve delajo tezave...niste zastonj na minimalcih
Odgovori
+2
4 2
0523
01. 03. 2026 20.13
Tudi s pomočjo sodnikov Čehom ni uspelo!
Odgovori
+4
5 1
Castrum
01. 03. 2026 20.13
In blebetalo spet blebeta
Odgovori
-1
1 2
Kriss slo
01. 03. 2026 20.22
tisina sm ti reku..ko bos kaj pametnega napisal argumentiral se pa lahko pogovarjava
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
01. 03. 2026 20.12
@ amor zopet utisan...kolikokrat se??
Odgovori
-1
0 1
Kriss slo
01. 03. 2026 20.10
in zopet vam je zapru usta
Odgovori
+1
2 1
Castrum
01. 03. 2026 20.09
Bravo Fantje!
Odgovori
+6
6 0
dark Cat
01. 03. 2026 20.09
sekulic si je spet siht resil
Odgovori
+1
3 2
Kriss slo
01. 03. 2026 20.10
dej bodi tiho..
Odgovori
-2
0 2
Castrum
01. 03. 2026 20.01
Ekola, to je Sekulić ...objokan in cmerav.....madona, sodniki!!!
Odgovori
-2
1 3
Castrum
01. 03. 2026 20.02
Čudno piskan faul Omića, piskan prestop pri preostih metih, ...Sekulić pa tiho
Odgovori
-2
1 3
Kriss slo
01. 03. 2026 20.11
pa kva ti ves kaj je favl..zoge u roki nisi drzu
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
01. 03. 2026 20.14
Kljukec Castrum svojem elementu. Spet sodniki, Sekulić a ne ve da je žoga okrogla. Če bi to vedel bi on bil namesto Sekulica. Naklada pa 100/h.
Odgovori
-1
0 1
Castrum
01. 03. 2026 20.17
O lej ga kroatka. Čestitke za zmago nad C reprezentanco Nemčije.....ulamadona, pardon , povozili so vas
Odgovori
-1
1 2
Kriss slo
01. 03. 2026 20.25
spet sam sebe prepricuje da je to c ekipa nemcije in hice zmanjsat uspeh hrvatov..hrvatje imajo 2x mocnejso ekipo kot mi ..so to tudi pokazali na zadnji uradni tekmi..20 pik razlike..in to smo bili z doncicem ce se ne motm
Odgovori
-1
0 1
Panter 63
01. 03. 2026 20.25
Skrij se vnono svojo Ajdovščino, Butalec in utihni. Ta C reprezentanca bi Slovenijo napokala 20 razlike. Zmagali sta velesilo Češko 😂😂😂😂😂Hrvati so zaprliPariz Sloveniji v zadnji tekmi,20 razlike. Kljukec primorski, revček, skrij se nekam.
Odgovori
-1
0 1
dannyer
01. 03. 2026 19.56
Sekulič rabi 100 let ,da vzame minuto odmora. res slab selektor niam pogleda v igri.
Odgovori
-2
2 4
Castrum
01. 03. 2026 19.52
Ne vem kako bo na koncu, a Kroflič , Samar in predvsm Krampelj so tekmo obrnili
Odgovori
+6
6 0
Castrum
01. 03. 2026 19.51
In blebetalo blebeta in blebeta ...
Odgovori
+2
5 3
