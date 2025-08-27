'Čutim potrebo, da jim vrnemo za poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti pri njih doma'

Slovenska košarkarska reprezentanca je opravila prvi trening v Spodek Areni v Katovicah, kjer so bo v četrtek spopadla z domačini Poljaki. Vzdušje med igralci je bilo odlično, Luka Dončić je trening (seveda) zaključil z uspešnim metom s sredine igrišča, mladi Luka Ščuka pa verjame, da bo izkoristil ponujeno priložnost in soigralcem pomagal EuroBasket začeti z zmago.

Selektor Aleksander Sekulić je na Luko Ščuko pred začetkom priprav resno računal. Na začetku priprav je tekme začenjal v prvi peterki, nato pa je Sekulić tudi javno priznal, da ga je Ščuka sprva razočaral. Selektor je 23-letnika izzval in Ščuka verjame, da je zdaj zaradi tega boljši igralec. "Na začetku priprav je bilo izjemno, da sem tekme začenjal v prvi peterki, čeprav so bile le pripravljane. Rezultati niso bili dobri. Potem se je trener odločil za drugačno pot. Povedal mi je svoje mnenje in mislim, da je od takrat šlo na boljše," je po prvem treningu v dvorani Spodek dejal Ščuka.

Prva tekma jih čaka v četrtek, dvorana bo na obračunu z domačini Poljaki polna in Ščuka je odločen, da se bo Poljakom skupaj s soigralci uspel maščevati za boleč poraz na zadnjem EuroBasketu, ko so četrtkovi nasprotniki v četrtfinalu šokirali nepripravljene Slovence. Ščuka takrat ni bil del reprezentance. "Na žalost sem takrat bil poškodovan. Tekmo sem gledal doma. Tudi jaz čutim potrebo, da jim vrnemo za ta poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti na njihovem terenu. Moramo odgovoriti na njihovo fizično igro. Zelo agresivni in visoki so. Mislim, da bodo naredili vse zato, da ustavijo Luko. Moramo mu pomagati. Vemo, da bodo vsi šli nanj ves čas, z vsemi močmi. Ostali jim bomo morali pokazati, da ni sam na igrišču in mu pomagati, da mu bo vse lažje," je odločen Ščuka.