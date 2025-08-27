'Čutim potrebo, da jim vrnemo za poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti pri njih doma'

Selektor Aleksander Sekulić je na Luko Ščuko pred začetkom priprav resno računal. Na začetku priprav je tekme začenjal v prvi peterki, nato pa je Sekulić tudi javno priznal, da ga je Ščuka sprva razočaral. Selektor je 23-letnika izzval in Ščuka verjame, da je zdaj zaradi tega boljši igralec. "Na začetku priprav je bilo izjemno, da sem tekme začenjal v prvi peterki, čeprav so bile le pripravljane. Rezultati niso bili dobri. Potem se je trener odločil za drugačno pot. Povedal mi je svoje mnenje in mislim, da je od takrat šlo na boljše," je po prvem treningu v dvorani Spodek dejal Ščuka.
Prva tekma jih čaka v četrtek, dvorana bo na obračunu z domačini Poljaki polna in Ščuka je odločen, da se bo Poljakom skupaj s soigralci uspel maščevati za boleč poraz na zadnjem EuroBasketu, ko so četrtkovi nasprotniki v četrtfinalu šokirali nepripravljene Slovence. Ščuka takrat ni bil del reprezentance. "Na žalost sem takrat bil poškodovan. Tekmo sem gledal doma. Tudi jaz čutim potrebo, da jim vrnemo za ta poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti na njihovem terenu. Moramo odgovoriti na njihovo fizično igro. Zelo agresivni in visoki so. Mislim, da bodo naredili vse zato, da ustavijo Luko. Moramo mu pomagati. Vemo, da bodo vsi šli nanj ves čas, z vsemi močmi. Ostali jim bomo morali pokazati, da ni sam na igrišču in mu pomagati, da mu bo vse lažje," je odločen Ščuka.
Pred novinarje je po prvem treningu na Poljskem stopil tudi pomočnik selektorja Dejan Mihevc. Potrdil je, da strokovni štab domačinov zagotovo ne bo podcenjeval. "Poljska je zelo organizirana ekipa, Igrajo zelo kolektivno košarko. Težko je reči, da je njihova prednost na zunanjih, ali na visokih položajih. Definitivno pa so v primerjavi z nami močnejši na visokih položajih. Imajo dva izjemno visoka igralca, ki igrata na zavidljivo visoki ravni, V pripravljalnem obdobju so vpisovali v povprečju več kot 22 asistenc. Imajo veliko različnih opcij, tako da bomo morali biti dejansko 40 minut osredotočeni in izvajati vse stvari, na katere se pripravljamo dosledno," je recept za uspeh v četrtek opisal Mihevc.
