'Čutim potrebo, da jim vrnemo za poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti pri njih doma'

Katovice, 27. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 36 minutami

Milan Doknić
16

Slovenska košarkarska reprezentanca je opravila prvi trening v Spodek Areni v Katovicah, kjer so bo v četrtek spopadla z domačini Poljaki. Vzdušje med igralci je bilo odlično, Luka Dončić je trening (seveda) zaključil z uspešnim metom s sredine igrišča, mladi Luka Ščuka pa verjame, da bo izkoristil ponujeno priložnost in soigralcem pomagal EuroBasket začeti z zmago.

Selektor Aleksander Sekulić je na Luko Ščuko pred začetkom priprav resno računal.  Na začetku priprav je tekme začenjal v prvi peterki, nato pa je Sekulić tudi javno priznal, da ga je Ščuka sprva razočaral. Selektor je 23-letnika izzval in Ščuka verjame, da je zdaj zaradi tega boljši igralec. "Na začetku priprav je bilo izjemno, da sem tekme začenjal v prvi peterki, čeprav so bile le pripravljane. Rezultati niso bili dobri. Potem se je trener odločil za drugačno pot. Povedal mi je svoje mnenje in mislim, da je od takrat šlo na boljše," je po prvem treningu v dvorani Spodek dejal Ščuka.

Prva tekma jih čaka v četrtek, dvorana bo na obračunu z domačini Poljaki polna in Ščuka je odločen, da se bo Poljakom skupaj s soigralci uspel maščevati za boleč poraz na zadnjem EuroBasketu, ko so četrtkovi nasprotniki v četrtfinalu šokirali nepripravljene Slovence. Ščuka takrat ni bil del reprezentance. "Na žalost sem takrat bil poškodovan. Tekmo sem gledal doma. Tudi jaz čutim potrebo, da jim vrnemo za ta poraz, kar bi bilo sploh dobro storiti na njihovem terenu. Moramo odgovoriti na njihovo fizično igro. Zelo agresivni in visoki so. Mislim, da bodo naredili vse zato, da ustavijo Luko. Moramo mu pomagati. Vemo, da bodo vsi šli nanj ves čas, z vsemi močmi. Ostali jim bomo morali pokazati, da ni sam na igrišču in mu pomagati, da mu bo vse lažje," je odločen Ščuka.

Preberi še Košarkarje je obiskal 'lokalni' Slovenec, ki je lani živel nogometno pravljico

Pred novinarje je po prvem treningu na Poljskem stopil tudi pomočnik selektorja Dejan Mihevc. Potrdil je, da strokovni štab domačinov zagotovo ne bo podcenjeval. "Poljska je zelo organizirana ekipa, Igrajo zelo kolektivno košarko. Težko je reči, da je njihova prednost na zunanjih, ali na visokih položajih. Definitivno pa so v primerjavi z nami močnejši na visokih položajih. Imajo dva izjemno visoka igralca, ki igrata na zavidljivo visoki ravni, V pripravljalnem obdobju so vpisovali v povprečju več kot 22 asistenc. Imajo veliko različnih opcij, tako da bomo morali biti dejansko 40 minut osredotočeni in izvajati vse stvari, na katere se pripravljamo dosledno," je recept za uspeh v četrtek opisal Mihevc.

slovenija poljska eurobasket luka ščuka luka dončić
KOMENTARJI (16)

barjan?ek1
27. 08. 2025 10.36
Jaz ne vem kako še kdo verjame temu nesposobnemu selektorju. Izgubili bodo za več kot 10 pik. Ampak naj kar in upam da bo potem res odletel.
Slovenska pomlad
27. 08. 2025 10.30
+3
Zakaj pa ne....prejšnjič ste popivali do jutra in tako se pač ne da.
Lark
27. 08. 2025 10.29
+3
S takšnim trenerjem še Pigmejcev ne moremo premagati... Ni discipline. Ni obrambe. Ni požrtvovalnosti. In predvsem NI TAKTIKE!
ReAnDa
27. 08. 2025 10.28
+1
Luka, kdo bo sodil tekmo?
Mean Cat
27. 08. 2025 10.28
+2
Hahaha....humoristi!
Amor Fati
27. 08. 2025 10.26
+1
Slovenija med mlajšimi nima košarkarja, ki bi bil zmožen dati 20+ točk na tekmo. Luka ne zmore in ne bo zmogel vse sam.
cekinar
27. 08. 2025 10.25
+2
ob keri uri točno jutri bo tekma s temi poljaki?pa bo kje prenos?kanal A npr...?
Nikdar več
27. 08. 2025 10.33
20.30 sk1
Alternativasmopikasi
27. 08. 2025 10.16
+4
Pa kaj nas mantrate s tem Sekulićem itd. Naj raje manj govorijo in se bolj borijo, pa bomo vsi tiho.
motorist_mb
27. 08. 2025 10.15
+6
Samo igrajte brez lapanja 🤣
športnik66
27. 08. 2025 10.13
+2
Tja, jutri morda Luka Dončić in Klemen Prepelić kaj naredita proti Poljakom. Če jima bo šlo, imamo šanse. Na ostale ni za računat-so bolj statisti. Poljaki imajo višino - če dobijo skok pod obema košema, potem nas bodo premagali z 20 koši razlike. Itak da bom na polno navijal za naše - če bo le prenos na nacionalni televiziji...
hojladri123
27. 08. 2025 10.19
+2
torej ne boš navijal
galeon
27. 08. 2025 10.13
+2
Sanjat potrebo je lepo. Sanjajte še naprej.
