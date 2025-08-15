Svetli način
Košarka

Slovenija proti Litvi brez Dončića

Šiauliu, 15. 08. 2025 17.58 | Posodobljeno pred 22 minutami

S.V.
3

Slovensko košarkarsko reprezentanco v pripravah na EuroBasket čaka tretja pripravljalna tekma. Slovenci se bodo ob 18.30 pomerili z Litvo, podobno kot na zadnji tekmi z Nemčijo pa na parketu ne bo prvega zvezdnika slovenske izbrane vrste Luke Dončića.

Selektor Aleksander Sekulić
Selektor Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

Kot je slovenski selektor Aleksander Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku, kjer se bo Slovenija pomerila z Litvo in Latvijo, še omejene. 

Kapetan bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na sobotni tekmi proti Latviji. Pri 26-letniku tudi zaradi pričakovane velike obremenjenosti med EP varčujejo s številom minut na parketu.

Preostalih 13 košarkarjev je v kadru za tekmo. Potem ko je izpustil tekmi z Nemčijo, je pripravljen tudi Edo Murić, ki bo opravljal vlogo kapetana.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sentilj54
15. 08. 2025 18.20
Kako se bo uigral z ekipo, če ne bo nič igral, tukaj nekaj "smrdi"
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
15. 08. 2025 18.20
Počasi bo ostal samo Sekulič v napadu, Erjavc na sredini in ta star Dončić v napadu..
ODGOVORI
0 0
kunccix
15. 08. 2025 18.13
+1
Počasi bo ostal Sekulić in mladinci…
ODGOVORI
1 0
