Slovenija proti Litvi brez Dončića

Kot je slovenski selektor Aleksander Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku, kjer se bo Slovenija pomerila z Litvo in Latvijo, še omejene.

Kapetan bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na sobotni tekmi proti Latviji. Pri 26-letniku tudi zaradi pričakovane velike obremenjenosti med EP varčujejo s številom minut na parketu.

Preostalih 13 košarkarjev je v kadru za tekmo. Potem ko je izpustil tekmi z Nemčijo, je pripravljen tudi Edo Murić, ki bo opravljal vlogo kapetana.