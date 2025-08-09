Slovenija proti Nemcem brez Dončića in Murića

V Mannheimu naj bi se poročanju nemških medijev zasedbi selektorja Alexa Mumbruja pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah, vprašanje pa ostaja, ali bosta za igro pripravljena Daniel Theis in Maodo Lo, ki sta še v procesu sanacije poškodb.

Po povratku iz Nemčije Slovence konec naslednjega tedna čakata gostujoči tekmi z Litvo in Latvijo. Slovenija se vrača v dvorano Stožice 19. avgusta, ko jo ob 20. uri čaka dvoboj z Veliko Britanijo.