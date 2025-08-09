Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Slovenija proti Nemcem brez Dončića in Murića

Mannheim, 09. 08. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta v nedeljo ob 17.30 uri v Mannheimu odigrali še drugi medsebojni pripravljalni dvoboj. Selektor Aleksander Sekulić je opravil rez med reprezentanti in v Nemčijo pripotoval s 14 košarkarji. V Mannheimu ni Luke Dončića in Eda Murića, po tekmi v Stožicah pa se je od soigralcev poslovil mladi Vit Hrabar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Mannheimu naj bi se poročanju nemških medijev zasedbi selektorja Alexa Mumbruja pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah, vprašanje pa ostaja, ali bosta za igro pripravljena Daniel Theis in Maodo Lo, ki sta še v procesu sanacije poškodb.

Po povratku iz Nemčije Slovence konec naslednjega tedna čakata gostujoči tekmi z Litvo in Latvijo. Slovenija se vrača v dvorano Stožice 19. avgusta, ko jo ob 20. uri čaka dvoboj z Veliko Britanijo. 

Preberi še Nemška košarkarska zveza in mediji udarili po Slovencih

Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

košarka dončić slovenija murić nemčija
Naslednji članek

Nemška košarkarska zveza in mediji udarili po Slovencih

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo Realen
09. 08. 2025 20.40
Rakija connecting people
ODGOVORI
0 0
inside1
09. 08. 2025 20.33
pa njemu je ta EP to tole vse samo uvod in trening za NBA, vse je podrejeno temu, pa tudi verjetno prišla streznitev, da z tako mlado ekipo so nerealni cilji sanjat o medaljah....
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
09. 08. 2025 20.17
+2
Donki je že utrujen . Rabi cevape
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065