Košarka

Slovenija proti Nemčiji le z 11 igralci

Riga, 09. 09. 2025 15.48 | Posodobljeno pred 10 minutami

STA , S.V.
Slovenska košarkarska reprezentanca se intenzivno pripravlja na sredin četrtfinalni obračun evropskega prvenstva proti Nemčiji. Selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na Marka Padjena, ki si je poškodoval koleno in bo potreboval nekaj dni mirovanja.

V ponedeljek so trening v dvorani opravili le Leon Stergar, Luka Ščuka, Robert Jurković in Mark Padjen. Ostali so se potili v fitnesu. Danes je reprezentanca opravila video analize, zvečer pa jo čaka trening v dvorani olimpijskega centra.

Reprezentančna fizioterapevtska in zdravniška služba sta v minulih dneh pri igralcih uspešno oskrbeli vse posledice napornega ritma tekem evropskega prvenstva. Kljub temu bo imel selektor Aleksander Sekulić proti Nemčiji na voljo le 11 košarkarjev.

Na ponedeljkovem treningu si je koleno poškodoval Mark Padjen. Podrobni zdravstveni pregled je pokazal, da pri mlademu organizatorju igre ne gre za hujšo obliko poškodbe. Padjen je utrpel zvin stranske vezi desnega kolena in bo potreboval nekaj dni mirovanja.

Nemčija je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Aktualni svetovni prvaki in nosilci bronastega odličja iz zadnjega evropskega prvenstva so v nizu šestih zmag, imajo najboljši napad na turnirju in so nasploh zelo prepričljivi. In to kljub temu, da jih s klopi ne vodi selektor Alex Mumbru, ki po trebušni bolezni še vedno ni popolnoma zdrav in je zato odstopil s položaja na evropskem prvenstvu. Namesto njega Nemce vodi pomočnik Alan Ibrahimagić.

Reprezentanci Nemčije in Slovenije sta stari znanki, saj se redno srečujeta na evropskih in svetovnih košarkarskih odrih. Nenazadnje sta se dvakrat pomerili tudi na začetku pripravljalnega obdobja pred mesecem dni.

Selektor Aleksander Sekulić
Selektor Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

"Čaka nas reprezentanca, ki je še brez poraza na tem prvenstvu. Krasi jih najboljši napad na turnirju in širok izbor izjemno kakovostnih igralcev iz najboljših evropskih in svetovnih lig. V tem trenutku veljalo za favorite številka ena tega prvenstva in tudi sredine tekme. Za nas bo to največji izziv doslej," je pred tekmo z Nemčijo dejal Sekulić.

"Ne smemo jim dovoliti, da razvijejo hitro igro z veliko protinapadi, zato bo izjemno pomemben tudi naš napad ter potrpežljivost in preciznost na obeh straneh igrišča," je še dodal selektor.

KOMENTARJI (1)

09. 09. 2025 15.59
Nočem biti nesramen, ampak je igral do sedaj na tem prvenstvu 5 min in uspel ujeti 2 skoka. Tako da nekega handicapa glih ne bo.
