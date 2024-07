Slovenija proti Novi Zelandiji potrebuje zmago za vsaj deset točk

Zmaga z desetimi točkami Sloveniji prinaša drugo mesto v skupini in najverjetneje Grčijo v polfinalu, z zmago z vsaj 29 točkami bi bila Slovenija celo prva v skupini, vse, kar je manj od zmage z desetimi točkami, pa Luko Dončića in soigralce vodi na letalo in nazaj v domovino.

Slovenski košarkarji so razočarali na prvi tekmi. Bili so nenatančni v napadu, nezbrani v obrambi in brez prave energije, da bi obrnili potek dogodkov na parketu. Hrvaška je vodila tudi z 29 točkami prednosti. Že po tekmi so v en glas povedali, da tega proti Novi Zelandiji ne bodo ponovili.