Slovenija - Romunija 44:21* (2. četrtina)

Slovenija je v skupinskem delu odigrala še eno tekmo z Romunijo. Na papirju je bil to najlažji tekmec v skupini D, saj je z Izraelom izgubil za deset točk, proti Češki pa s 66:93. Po dnevu premora, ki sledi v torek, so že v sredo na sporedu tekme osmine finala, na katerih bodo nastopile vse reprezentance na prvenstvu v Stožicah. Slovenija se bo križala s skupino C, v kateri je po treh tekmah brez zmage le Belgija, ki bo tako naslednji nasprotnik naših košarkarjev.

Slovenija ima na domačem eurobasketu visoke cilje, saj se je generacija 2006 in mlajši z zadnjih dveh velikih tekmovanj, EP 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama. Čeprav je bila še pred zadnjim obračunom predtekmovanja Slovenija z zagotovljenim prvim mestom v skupini, pa je naša mlada izbrana vrsta obračun z Romunijo začela odločno in brez kalkulacij. Resda je tudi v tretji tekmi selektor Daniel Radosavljević na parket poslal še tretjo različico.



Vse v želji, da se (enakovredno) razporedi minutaža mladim reprezentantom, zavedajoč se, da glavni del prvenstva šele prihaja. od izločilnih bojev naprej. Prvih pet na stoženskem parketu so tako proti Romunom tvorili Mark Padjen, Samed Grošić, Vit Hrabar, Lovro Faganel in Urban Kroflič. Tekmneci so nazadnje vodili pri rezultatu 6:5, nato pa je domača reprezentanca uprizorila serijo 9:0, Kroflič je povezal pet točk, dve je dodal še Grošić in romunska klop je z minuto odmora želela ustaviti nalet Slovencev (13:5). Še več, s hitro in tudi atraktivno igro v napadu so gostitelji prvenstva prednost povečevali, imeli še v uvodni četrtini + 14 (21:7) in slovenska klop je lahko z veseljem skrbela za številne menjave, da bi ohranila visok ritem in tudi ohranila spočitost ekipe pred odločilnimi obračuni. V zadnjo minuto prve četrtine so Slovenci vstopili s prednostjo 28:11, ta del pa končali ob izidu 30:14. Po trojki Lovra Bolharja se je slovenska prednost prvič povzpela na več kot dvajset točk (35:14). Po delnem izidu 10:0 za Slovenijo pa je bilo že 40:14.

Izid, EP do 20 let, 3. krog:

Slovenija - Romunija 44:21* (30:14,