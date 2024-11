Slovenija se bo potegovala za organizacijo EP v košarki

"Z oddajo vloge za organizacijo ene od skupin evropskega prvenstva 2029 smo zgolj potrdili tisto, kar smo pravzaprav napovedali že pred letom dni. Vsem, ki so podprli projekt, se najlepše zahvaljujem. Seveda nas v prihodnjih mesecih, predvsem pri lobiranju, čaka še precej dela, a menim, da je po vseh teh prvenstvih prišel čas tudi za nas," je dejal predsednik KZS Matej Erjavec . "Smo še posebej veseli, da nam je FIBA Europe že zaupala organizacijo evropskega prvenstva fantov do 20 let čez dve leti. Slovenske fantovske in dekliške reprezentance mlajših starostnih kategorij v zadnjih letih dosegajo izjemne rezultate in verjamem, da bo priložnost zaigrati na prvenstvu pred domačimi navijači velika nagrada ter vzpodbuda za nadaljnje trdo delo," je prepričan Erjavec.

Ženski EuroBasket 2025 bodo prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. evropskega prvenstva bodo Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva. Zaključni del turnirja bo med 23. in 29. junijem potekal v grškem pristaniškem mestu Pireju, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje. Žreb skupin bo 8. marca prav v grškem Pireju.

Naslednje člansko EP bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer bo tudi sklepni del prvenstva. Žreb skupin bo 27. marca v Rigi.

Tudi evropsko prvenstvo za košarkarice leta 2027 bo potekalo v štirih država, v Litvi, na Finskem, v Belgiji in Švedski. To bodo med 16. in 27. junijem 2027 gostili Espoo, Vilna, Antwerpen in Stockholm. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v litovski Vilni. Kvalifikacije za uvrstitev na žensko EP bodo po novem potekale po nekoliko spremenjenem sistemu.

Člani izvršnega odbora FIBA Europe so ob obsežnem dnevnem redu imenovali tudi člane novoustanovljene komisije za poslovni razvoj. Eden izmed članov komisije je postal podpredsednik KZS Gašper Kromar.