Slovenija se je dolgo mučila, naposled izgubila dobljeno tekmo

Koper, 28. 11. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 3 minutami

Košarkarji Slovenije so s porazom začeli kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti 2027 v Katarju. Pred domačo publiko v dvorani Bonifika v Kopru so po podaljšku izgubili z Estonijo s 93:94 (19:20, 39:38, 65:58, 79:79).

Poraz na uvodni tekmi je slaba popotnica za slovensko reprezentanco, ki bo v ponedeljek odigrala še drugo tekmo v novembrskem ciklu kvalifikacij. V Göteborgu se bo ob 19. uri pomerila s Švedsko.

Kvalifikacije za SP potekajo po enakem sistemu kot za pretekli dve prvenstvi, se pravi, da bodo morale najboljše evropske reprezentance za 12 prostih mest med 32 udeleženci SP odigrati dvanajst tekem. Po izkušnjah bo za pot v Katar potrebnih od 6 do 8 zmag.

Slovenija ima v skupini prvega dela še Češko, najboljše tri reprezentance pa se bodo v drugem delu križale s skupino, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

Najboljši strelci Slovenije v Kopru so bili Gregor Hrovat s 23 točkami in Žiga Samar ter Miha Cerkvenik, ki sta jih dosegla po 15.

