Slovenija še naprej sedma na svetu

Sedmouvrščena Slovenija je zbrala 701,9 točke, prvo deseterico pa zaključujejo Litva (670,4), Grčija (665,1) in Italija (650,4). Na evropski lestvici je slovenska izbrana vrsta na četrtem mestu za Španijo, Francijo in Srbijo, je zapisala FIBA.



Najnovejša svetovna jakostna lestvica FIBA bo hkrati podlaga pri sestavi kakovostnih bobnov za žreb skupin letošnjega svetovnega prvenstva v Aziji. Glede na razvrstitev je za pričakovati, da se bo Slovenija v žreb podala iz drugega bobna. Žreb skupin košarkarskega spektakla bo sicer 29. aprila v Manili. Že je znano, da bo naša reprezentanca skupinski del prvenstva igrala v japonski Okinawi, Združene države Amerike na Filipinih in Kanada v Indoneziji.



Sistem tekmovanja bo enak kot pred štirimi leti na Kitajskem in bo razdeljen v tri faze: predtekmovalni skupinski del, drugi skupinski del in izločilne boje. 32 reprezentanc bo, kot poroča uradna spletna stran KZS, razvrščenih v osem predtekmovalnih skupin po štiri, napredovali bosta najboljši dve. Teh osem skupin s po dvema naprej uvrščenima reprezentancama se nato združi v nove štiri skupine s po štirimi moštvi. V izločilne boje, ki se nadaljujejo s četrtfinalom, se nato uvrstita po najboljši dve reprezentanci posamezne skupine drugega dela.