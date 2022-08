Slovenija se pred očmi Gorana Dragića meri z Nizozemsko

Začelo se je, znova bi lahko rekli. Drugi ciklus priprav na Eurobasket 2022 so slovenski košarkarji uradno začeli s prijateljsko tekmo proti Nizozemski. Dvorana Zlatorog v Celju ni pokala po šivih, kot so Stožice ob "slovesu" Gorana Dragića , ki vendarle, vsaj za zdaj, ni bil dokončni "zbogom" kapetana evropskih prvakov leta 2017. Odločitev Gogija ali bo zaigral na svojem, zdaj pa zares zadnjem Eurobasketu, je ena najbolj nestrpno pričakovanih v zgodovini slovenskega športa. Dejstvo je, da slovenska reprezentanca tudi s starejšim in ne ravno 100 odstotnim Goranom Dragićem v očeh nasprotnikov deluje veliko bolj nevarno, kot brez njega.

Zato je prisotnost novopečenega igralca Chicaga na tribunah celjske dvorane zagotovo spremenila vzdušje med maloštevilčnimi, a zelo glasnimi domačimi navijači, ki bi v njegovi prisotnosti lahko videli znak, da bo njegova težko pričakovana odločitev le razveselila slovenske ljubitelje košarke. V primeru, da bi veteran zaigral na tekmi, bi bil verjetno zapolnjen kakšen sedež več. Če bi nastopal Luka Dončić bi dvorana zagotovo bila polna. Tako pač je vsakič, ko eden najboljših igralcev na svetu obleče košarkarski dres. Poleg njega sta bila odsotna tudi Vlatko Čančar in Mike Toby.

Tekma je torej bila dobra priložnost, da selektor Aleksander Sekulić preizkusi mlajše in manj slavne reprezentante. Dober primer sta bratranca Prepelič. Tekme ni začel sicer veliko bolj izkušeni Klemen Prepelič, ampak njegov devet let mlajši bratranec Bine Prepelič, ki je v prvi peterki članske reprezentance zaigral dan pred svojim 22. rojstnim dnem.

Odločni Nizozemci

Čeprav imena na ozadju njihovih tradicionalno oranžnih dresih niso ravno najbolj bleščeča, se gostje niso ustrašili izziva. Po petih minutah so namreč vodili s sedmimi točkami razlike, za kar je bil kriv predvsem odličen met z razdalje (5/10 za tri po prvi četrtini). Slovenci so na drugi strani veliko prodirali pod koš in izsilili številne prekrške nasprotnikov (11/12 met s prostih metov po prvi četrtini). Med strelce se je pri Sloveniji po prvih desetih minutah vpisalo osem košarkarjev. Kljub prijateljskemu značaju tekme je bilo jasno, da Slovence septembra čaka zelo pomembna naloga in požrtvovalnost domačih igralcev je nekajkrat navdušila zbrane navijače.