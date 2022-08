Slovenija pred očmi Đokovića vodi proti Srbiji

Slovenija se v polnih Stožicah na pripravljalni tekmi sooča s Srbijo. Prva zvezdnika obeh moštev Luka Dončić in Nikola Jokić vodita svoji moštvi na tekmi, ki bo verjetno prijateljska zgolj na papirju, saj je kljub petim letom, ki so minila od Eurobasketa leta 2017, še vedno zelo svež spomin na nepozabno zmago Slovencev v Istanbulu. Po prvi četrtini so 21:17 vodili Srbi.

Na letošnjem Eurobasketu se bodo v dresih svojih reprezentanc za zlato medaljo borili dvakratna MVP-ja rednega dela lige NBA Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić ter po mnenju številnih ameriških strokovnjakov bodoči lastnik tega laskavega naziva Luka Dončić. Vsi trije niso zgolj ključni igralci svojih klubov, ampak zvezde, okoli katerih se vse vrti. Enak status imajo razumljivo tudi v svojih reprezentancah. Ljubljanske Stožice so imele to čast, da so gostile dva od najbolj zveneče trojice košarkarjev v evropski košarki trenutno, mogoče celo zgodovini.

icon-expand Luka Dončić na treningu pred prijateljsko tekmo s Srbijo FOTO: Luka Kotnik

Srbi brez Teodosića in Bogdanovića Za Srbe je bila to prva uradna pripravljalna tekma pred gledalci pred Eurobasketom. Nedavno so sicer podobno kot Slovenci premagali Črnogorce, vendar je ta tekma bila odigrana za zaprtimi vrati. V tekmo s Slovenijo so Srbi vstopili z Jokićem, ki bo reprezentančni dres oblekel prvič po letu 2019, ko je na svetovnem prvenstvu Srbija izpadla v četrtfinalu. Takrat je bil Jokić drugi igralec reprezentance za trenutno poškodovanim Bogdanom Bogdanovićem, v povprečju pa je dosegal 11,5 točke in 7,5 skoka na tekmo. V Ljubljani pa ni bilo igralca, ki je Srbe v zadnjih 15 letih vodil na položaju organizatorja igre. Miloša Teodosića je selektor Svetislav Pešić po enem tednu priprav poslal domov z razlago, da bo Vasilije Micić prvi organizator igre reprezentance in Teodosića ni videl v vlogi rezervnega igralca. Ta odločitev je razburila srbsko javnost, ki bo izkušenega trenerja hitro okrivila za potencialen neuspeh na Eurobasketu. Dejstvo je, da so Srbi zadnjo zlato medaljo na velikih tekmovanjih osvojili prav pod vodstvom Pešića na svetovnem prvenstvu leta 2002 in verjetno je edini strokovnjak, ki si je lahko privoščil tako pomembno odločitev mesec dni pred Eurobasketom.

Slovenci s polnimi močmi Slovenski tabor je na drugi strani pravo nasprotje. Sodelovanje Luke Dončića v reprezentančnem dresu je postalo samoumevno, Goran Dragić pa predstavlja zrcalno sliko afere Teodosić. Po letih neigranja v reprezentančnem dresu se je leto starejši igralec od srbskega organizatorja vrnil na zadnji ples v slovenskih barvah.

Prepolne Stožice tokrat za razliko od nedavne nogomete tekme med istima državama niso bile obarvane v rdeči barvi. Vzdušje med slovenskimi navijači je že pred tekmo bilo odlično. Prvi žvižg so dočakali na nogah. Z navdušenjem pa so pozdravili tudi srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, ki je bil prisoten v dvorani.

icon-expand Tudi Novak Đoković je bil prisoten v Stožicah FOTO: Luka Kotnik

Razigrana prva četrina in vodstvo Srbov Slovenija je tekmo začela s peterko Goran (kapetan) in Zoran Dragić, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Nasproti so jim stali Vasilije Micić, Vanja Marinković, Vladimir Lučić (kapetan), Nikola Kalinić in Nikola Jokić. Za pokrivanje Dončića je pri Srbih bil zadolžen predvsem Marinković, Jokića se je v obrambi lotil Tobey. Obe reprezentanci sta bili na začetku razigrani. Luka Dončić je odigral 9 minut in 20 sekund v prvi četrtini in v njej dosegel največ točk, devet. Pri Srbih je največ točk dosegel Dušan Ristić, ki zanimivo za organizatorje dogodka očitno ni bil dovolj pomemben, da bi se pojavil na semaforju v dvorani. Jokić jih je po prvi četrtini zbral pet. Srbi so po prvih desetih minutah igre vodili 21:17.

