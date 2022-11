Slovenija ugnala Izrael in naredila velik korak k uvrstitvi na SP

Prvi točki na tekmi je dosegel Rafael Menco, prvi točki za Slovenijo pa Edo Murić. Izraelci so srečanje sicer odločno začeli, in povedli s 4:2, nato pa se je ogrela tudi slovenska reprezentanca, izid obrnila sebi v prid in prednost zadržala do zadnjih dveh minut pred koncem prve četrtine, ko so na plin znova stopili Izraelci, prevzeli vodstvo in na odmor odšli s prednostjo treh točk (18:15).

Drugo četrtino so slovenski košarkarji začeli precej bolje kot prvo in z delnim izidom 7:0 znova prevzeli vodstvo. Ko so Sekulićevi varovanci povedli za štiri točke (20:24) je bil selektorja Izraela primoran vzeti minuto odmora.