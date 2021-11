Slovenija v boj za svetovno prvenstvo

Po novembrskem terminu sta naslednji dve tekmi februarja 2022, zaključek prvega dela pa je na sporedu junija in julija 2022. Drugi del se bo začel konec avgusta 2022, nadaljeval novembra 2022 in končal februarja 2023.

Na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo od 25. avgusta do 10. septembra 2023 gostile Indonezija, Japonska in Filipini, bo nastopilo dvaintrideset reprezentanc, dvanajst iz Evrope.

Slovenija v skupini C

Slovenija bo v prvem delu igrala v skupini C skupaj s Hrvaško, Finsko in Švedsko, v nadaljevanju pa se njena skupina križa z Izraelom, Nemčijo, Estonijo in Poljsko. Na žrebu v Miesu ob Ženevskem jezeru konec avgusta 2021 je bila Slovenija kot četrta reprezentanca na svetu po lestvici FIBA uvrščena v prvi kakovostni boben skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo.

Iz Evrope so bili na lestvici FIBA pred Slovenijo le Španci na drugem mestu. Tretja je bila Avstralija, prva pa ZDA. Prvi tekmec Slovenije, Hrvaška, je bila na žrebu v četrtem kakovostnem bobnu (21. na lestvici FIBA), Finska v petem (34.) in Švedska v zadnjem (57.).

Slovenija je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo. Kvalifikacije za SP 2023 bo Slovenija začela v četrtek v dvorani Dražena Petrovića v Zagrebu proti Hrvaški, nato pa jo v prvem ciklusu čaka še obračun s Švedsko v Kopru v nedeljo, 28. novembra.