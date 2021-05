Slovenija v četrtfinale z drugega mesta v skupini

Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je v nadaljevanju olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Gradcu zabeležila zmago in poraz. Najprej je z 18:11 ugnala Katar ter nato s 17:21 izgubila proti Dominikanski republiki. Slovenci so za Francijo zasedli drugo mesto v skupini C in se bodo v nedeljskem četrtfinalu pomerili z zmagovalcem skupine A.

icon-expand Fotografija je simbolična. FOTO: AP V Tokio se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance s turnirja v Gradcu. Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski, ki so že uvrščene na olimpijski turnir. Na igrah bo v vsaki kategoriji nastopilo osem reprezentanc, zadnji potnik pa bo znan po turnirju v Debrecenu, ki je na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca si je nastop na Madžarskem že zagotovila. "V četrtfinalu se bo vse skupaj začelo znova. Rezultati preteklih dni ne bodo šteli, vsi začnemo z istega startnega položaja. Gremo korak za korakom, naprej počitek in regeneracija, dobra priprava na nasprotnika ter trening, v nedeljo pa se vidimo na igrišču. Verjamem, da fantje ne bomo razočarali," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal slovenski selektor Matic Vidic.