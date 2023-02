Slovenija v Kopru proti Izraelu zaključuje kvalifikacije za SP

Tekmo so v slovenski prvi peterki začeli tokratni kapetan Aleksej Nikolić , Žiga Samar , Rok Radović , Blaž Mahkovic in Jurij Macura . To pomeni, da je kljub trebušnim težavam velikega števila reprezentantov pred tekmo, na srečanju vendarle selektorju Aleksandru Sekuliću bila na voljo celotna zasedba. Zgolj Bine Prepelič je v prvem polčasu obsedel na klopi, v drugem pa je tudi on vstopil v igro. Slovenci so tekmo začeli odlično in po štirih minutah igre so vodili že 11:2. Tempo slovenske igre je na začetku poleg bolj izkušenega Nikolića vodil Samar.

Selektor je kljub dobri igri in vodstvu svojega moštva v prvi četrtini pogosto menjal igralce. Proti koncu prvi desetih minut so pogoste spremembe začele vplivati na igro domačih in Izraelci so minuto in pol pred koncem izid izenačili na 16, četrtina pa se je zaključila z vodstvom gostov 22:16. Druga četrtina se je znova začela s slovensko serijo in sledilo je obdobje bolj izenačene igre, ki ni trajalo dolgo.

Želja mladih Slovencev je bila vidna predvsem v obrambi, kjer so nasprotne organizatorje igre večkrat pokrivali po celotni dolžini igrišča, a ta želja v napadu ni kazala rezultatov, saj je bilo jasno, da moštvo ni igralo z jasno vizijo in povezanostjo. Vse prepogosto so se domači napadi zaključili z meti, ki niso bili odprti. Gostje se niso ozirali na težave domačih in tri minute pred koncem prvega polčasa so vodili že 38:31. Ta prednost je Slovence in predvsem Žigo Samarja zbudila in sledila je boljša igra domačih, predvsem v obrambi, kjer so goste končno večkrat zaporedoma uspešno ustavili.

Polčas se je zaključil z vodstvom Izraelcev 42:38. Pri Slovencih so v prvem polčasu točkovno izstopali Samar (9), Gregor Glas (8) in Nikolić (7). Pri gostih pa sta prednjačila Nimrod Levi z 11 točkami in komaj 18-letni Noam Yaacov, ki je v prvem polčasu v desetih minutah igre zbral 10 točk.