Čančar: Kdo so favoriti na EP? Videli bomo, kdo bo igral za državo, kdo pa za lastno statistiko

Reprezentanca zlatih slovenskih košarkarjev dobiva vse bolj kompletno obliko. Na seznamu kandidatov za nastop na avgustovskih kvalifikacijskih tekmah za SP in septembrsko EP je ostalo 16 košarkarjev. Po tekmi s Črnogorci so priprave zapustili mladi Luka Ščuka, Bine Prepelič, Saša Ciani in Robert Jurković, ki so pustili odličen vtis in bodo slej ko prej dobili novo priložnost v članskem reprezentančnem dresu. Selektor Aleksander Sekulić ima tako trenutno na treningih na voljo petnajsterico košarkarjev, kot zadnji pa se bo na skupnih treningih oz. tekmah v Turčiji pridružil Luka Dončić. Sta pa na treningih že Vlatko Čančar in Mike Tobey.

icon-expand Vlatko Čančar na druženju z novinarji. FOTO: Damjan Žibert

Košarkarji Slovenije bodo tretji teden priprav na evropsko prvenstvo oddelali v Istanbulu, kjer jih v petek in soboto čakata dve prijateljski tekmi. V Turčijo bo odpotovalo 16 igralcev, med njimi vsi trije NBA-jevci, torej tudi Luka Dončić, ki se lahko po pravilih lige NBA in Fiba treningom pridruži šele v petek, 12. avgusta. Ob vstopu v naslednjo fazo priprav, v kateri bo v ospredju uigravanje zdaj že popolne izbrane vrste, so pred novinarje stopili Vlatko Čančar, Mike Tobey, ki sta se ekipi pridružila že pred dnevi v Laškem, ter selektor Aleksander Sekulić. Igralca sta poudarila, da sta z mislimi povsem v reprezentanci, saj sta si v zadnjih mesecih uspešno uredila klubski status – Čančar bo nadaljeval pri Denver Nuggetsu, Tobey pa se je iz Valencie preselil v Barcelono. Selektor Sekulić pa je poudaril, da je vloga favorita za Slovenijo velika obveznost in hkrati svojevrsten izziv. S povratkom Gorana Dragića in ob že uveljavljenih imenih iz lanskega poletja, ki so Slovenijo na lestvici Fiba pripeljala do četrtega mesta na svetu, so njegovi varovanci uvrščeni med glavne favorite za naslov evropskega prvaka.

Fiba je Slovenijo na t. i. "power rankings" uvrstila celo na prvo mesto pred Francijo, Grčijo, Srbijo, Litvo, Španijo ... Kapetan Goran Dragić je v soboto ob povratku v reprezentanco povedal, da je cilj reprezentance polfinale oz. medalja, podobnega mnenja pa je tudi selektor Sekulić. "Zdaj ko smo kompletni, se lahko začnemo optimistično pripravljati na izzive, ki nas čakajo. Pred nami je eno najmočnejših evropskih prvenstev v zgodovini. Na njem bo nastopila kopica izjemnih posameznikov in zvezdnikov iz lige NBA. Izbor vrhunskih ekip je zelo širok, tako da nas takšne in podobne napovedi ne smejo zanesti. Imamo izkušnje s prejšnjega evropskega prvenstva, vmes smo igrali tudi na olimpijskih igrah, zato vemo, da moramo biti trdno na tleh ter delati in garati za vsako zmago," je dejal Aleksander Sekulić.

icon-expand Mike Tobey FOTO: Damjan Žibert

Podobnega mnenja je tudi Vlatko Čančar. Prav njegov soigralec pri Denver Nuggetsu Nikola Jokić bo ob Grku Giannisu Antetokounmpu in Luki Dončiću eden osrednjih zvezdnikov Eurobasketa. "Krog favoritov je zelo širok, saj bo na prvenstvu igralo veliko vrhunskih igralcev. Videli bomo, kdo bo igral za svojo državo, kdo pa za lastno statistiko," meni Čančar. "Mi smo pet let starejši kot na prejšnjem Eurobasketu, hkrati bogatejši za izkušnji iz lanskih kvalifikacij za OI in igre v Tokiu. Vemo, da se z mediji, napovedmi in evforijami ne smemo ukvarjati. To je samo izguba časa, saj lahko en slab večer pokvari celotno sliko. Razmišljati moramo o sebi in se čim bolje pripraviti na vsakega tekmeca posebej. Mislim, da bomo iz treninga v trening in po vsaki tekmi videli, česa smo sposobni. Zagotovo smo vsi lačni uspeha," je povedal Vlatko Čančar.

Mike Tobey bo na evropskem prvenstvu stopil v čevlje Anthonyja Randolpha, ki je bil na poti do zlate medalje leta 2017 eden ključnih mož v reprezentanci. Američan je povedal, da tedaj evropskega prvenstva ni spremljal podrobno, dobro pa ve, kakšno vlogo je na njem odigral Goran Dragić. "Že julijski tekmi v kvalifikacijah za SP, ki sem ju odigral z Goranom, sta pokazali, kaj on pomeni tej reprezentanci. Čast in odgovornost bo igrati pod njegovim mentorstvom. Veselim se evropskega prvenstva in upam, da se bomo lahko na koncu veselili uspeha," je dejal Tobey. Slovenija je dobila uvodni prijateljski tekmi v Celju, premagala je Nizozemsko in Črno goro, v petek jo čaka naslednja proti Turčiji, v soboto pa še Ukrajina. V sredo, 17. avgusta, sledi spektakel v razprodanih Stožicah proti Srbiji, 20. avgusta pa je na vrsti Hrvaška v Celju. Od tu naprej pa bo šlo zares; najprej dve tekmi v kvalifikacijah za SP 2023 proti Estoniji in Nemčiji, ki jima od 1. septembra sledi EP v Kölnu.