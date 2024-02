Prepelič: Izrael ima večjo individualno kakovost kot Ukrajina

Še vedno ni jasno, ali bo soigralcem na tekmi lahko pomagal Aleksej Nikolić. "Izrael ima vendarle večjo individualno kakovost kot Ukrajina. Yan Madar je eden najbolj nadarjenih mladih košarkarjev v Evropi, njegovi soigralci pa so izkušeni," za uradno spletno stran KZS pravi kapetan Klemen Prepelič. "Vseeno menim, da smo kot posamezniki vendarle boljši, imamo pa tudi najboljšo moštveno kemijo v skupini. Naš ustroj je enak že vrsto let. S pomočjo navijačev smo v vlogi favorita," dodaja slovenski kapetan.

Tokratni slovenski tekmec je v prvem kolu gostoval na Portugalskem in v izjemno izenačenem dvoboju prišel do tesne zmage 72:70. Ritem izraelski igri sta dajala Yan Madar (16 točk) in Tomer Ginat (17 točk). Slovenija in Izrael sta doslej odigrali 10 medsebojnih tekem, vsaka reprezentanca pa se je veselila na petih tekmah. Nazadnje sta se reprezentanci srečali v zadnjih kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo. Slovenci so v Tel Avivu zmagali 75:62, na povratnem dvoboju v Kopru, ki pa ni več odločal o ničemer, so bili Izraelci boljši s 87:79. Iz tokratne zasedbe so pred slabim letom dni igrali le Žiga Samar, Aleksej Nikolić in Leon Stergar.