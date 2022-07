Slovenijo čakajo motivirani Švedi in nabito polna dvorana

"Zavedamo se, kako pomembna je tekma s Švedsko, saj se vse točke iz prvega dela prenesejo v nadaljevanje. Ne smemo se sprostiti. Prikazati moramo enako energijo kot v Stožicah in se domov vrniti z dvema točkama," je bil pred odhodom v Stockholm, kjer so organizatorji že prodali vse vstopnice za nedeljski spektakel, povedal Jaka Blažič.

Podobno odločen je bil po četrtkovi zmagi nad Hrvaško Edo Murić, ki je izpostavil, da Švede nikakor ne gre podcenjevati, in dodal. "Vsi se zavedamo, kako pomembna tekma bo to, zato se ne smemo sprostiti. Za cilj smo si v tem reprezentančnem oknu zadali dve zmage in moramo ga izpolniti. Domov se moramo vrniti z dvema točkama."

Slovenija je v skupini C pri treh zmagah in dveh porazih in si je že priigrala napredovanje v drugi del, v katerem se bo križala z moštvi iz skupine D. To so Izrael, Nemčija, Estonija in Poljska. Aktualni evropski prvaki trenutno zasedajo drugo mesto, prva je Finska, ki ima en poraz manj, v zadnjem krogu pa se bo pomerila s Hrvaško. Tudi Švedi bodo pred svojimi navijači, kakopak, zelo motivirani, saj bi si z zmago zagotovili napredovanje v drugi krog.