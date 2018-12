Slovenke drugič v zgodovini v bobnu za EP: Kaj bo prinesel žreb v Beogradu?

Evropsko prvenstvo za košarkarice bo potekalo od 27. junija do 7. julija 2019 v Srbiji in Latviji. Slovenija si je uvrstitev zagotovila s petimi zmagami v šestih tekmah kvalifikacij, zato selektor Damir Grgić in njegove varovanke ne skrivajo višjih ambicij, kot so jih imele lani v Pragi, ko so za las zgrešile preboj iz predtekmovanja v četrtfinale. "Izjemno nas veseli in ponosni smo, da je Slovenija drugič zapored v družbi najboljših evropskih reprezentanc. To je vsekakor lepa nagrada za ves vloženi trud košarkaric in priznanje za vse delavce v slovenski ženski košarki. Žreb skupin pričakujemo z zanimanjem, a kakšnih posebnih želja glede nasprotnic nimamo. Na prejšnjem prvenstvu in v kvalifikacijah smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo tudi z velikimi reprezentancami. Ne glede na to, kaj nam bo ples kroglic namenil, obljubljamo, da bomo na prvenstvo odšli dobro pripravljeni ter s svojo igro, ki jo krasi borbenost in nepopustljivost bili trn v peti vsakemu nasprotniku," za uradno spletno stran krovne košarkarske zveze pravi Grgić.