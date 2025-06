Slovenke EP odpirajo proti Litovkam

Slovenke so si za letošnji eurobasket zastavile cilj izboljšati dosedanjo najvišjo uvrstitev, ki je 10. mesto. Mednarodna košarkarska zveza Fiba jih je v zadnjem tako imenovanem "power rankingu" uvrstila celo med štiri najboljše ekipe za Belgijo, Francijo in Španijo.

Kot je Fiba zapisala v obrazložitvi, napovedi niso iz trte izvite, saj ima Slovenija za seboj dolge in uspešne priprave, odličnega selektorja, super močno začetno peterko in z Jessico Shepard tudi kandidatko za najkoristnejšo igralko turnirja. Ob tem je Fiba poudarila, da jo čaka težka skupina in da je linija med zgodovinskim uspehom in hitrim koncem zelo tanka. Na svetovni lestvici je Slovenija na 22. mestu, Srbija je 8., Italija 16., Litva pa 45.

"Ne želimo napovedovati velikih stvari. Si pa seveda želimo in upamo, da lahko zabeležimo dober rezultat," je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom reprezentance v Bologno za STA dejal selektor Slovenije Georgios Dikaulakos. Na zadnjem evropskem prvenstvu 2023, ki sta ga gostila Izrael in Slovenija, so evropske prvakinje v Stožicah prvič postale Belgijke.



Izid, skupina B (Bologna):

Slovenija - Litva