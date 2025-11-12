Slovenke kvalifikacije za Eurobasket začele z zmago proti Latviji

Tekmo v Ljubljani so bolje začele gostujoče košarkarice, ki so imele po prvi četrtini sedem točk prednosti. Prvo slovensko vodstvo smo dočakali sredi druge četrtine, rakete so za nekaj trenutkov povedle za štiri točke, v nadaljevanju pa popustile in na odmor odšle s točko zaostanka (32:33).

Latvijke so tudi drugi polčas začele bolje, povedle za šest točk, domačinkam pa je pripadel drugi del tretje četrtine, po kateri so vodile s 54:52. Zadnja četrtina je minila v znamenju Slovenk, ki so vmes vodile za kar 16 točk, na koncu pa se razveselile prepričljive zmage z rezultatom 77:66.

Na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki je na sporedu leta 2027, je bila v domačem taboru najučinkovitejša Zala Friškovec z 22 točkami, kapetanka Teja Oblak pa jih je dodala 20.

Slovenija, ki je glede na Fibino lestvico prvi favorit za prvo mesto v skupini, bo v tem ciklusu odigrala še dve tekmi - v soboto bo gostovala v Estoniji, tri dni pozneje pa na Nizozemskem.