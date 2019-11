Slovenke kvalifikacije začenjajo brez dveh ključnih igralk: 'Prilagoditi bo potrebno igro'

Slovenski navijači so se na junijskem evropskem prvenstvu v Nišu zelo izkazali. Z glasnim navijanjem so bili reprezentantkam v veliko pomoč in navdušili širšo košarkarsko javnost. Dekleta seveda upajo, da bo tako tudi na četrtkovi tekmi v Celju, ko bodo proti Grkinjam lovile prvo zmago za preboj na EP 2021. "Vsakič, ko se zbere reprezentanca, sem zelo vesela. Naš cilj je jasen, želimo si nove uvrstitve na evropsko prvenstvo. Ekipa ne bo popolna, saj nam manjkata Eva Lisec In Shante Evans , ki sta nosili glavno breme pod samim obročem. Tako bomo morali našo igro nekoliko prilagoditi na trenutno zasedbo. Verjamem v ekipo. Imamo veliko željo in želim si, da kvalifikacije začnemo z dvema zmagama," je pred začetkom novega kvalifikacijskega ciklusa dejala kapetanka reprezentance Teja Oblak , ki bo ob odsotnosti nekaterih nosilk prevzela še večjo odgovornost v igri varovank selektorja Damirja Grgića . Zaradi poškodbe stopalnice je namreč z igrišč že nekaj časa odsotna Shante Evans, zadnji oktobrski dan pa je smola doletela še Evo Lisec.

Najvišja košarkarica v slovenski izbrani vrsti in ena izmed nosilk igre si je na tekmi Evrolige proti Lyonu, po odličnem začetku in 12 doseženih točkah v prav toliko odigranih minutah, poškodovala ahilovo tetivo na levi nogi. "Vse smo komaj čakale, da se spet zberemo. Sama sem zaradi poškodb zadnji dve reprezentančni akciji spremljala zgolj kot navijačica, zato še toliko bolj nestrpno čakam, da se zapremo v dvorano in začnemo s treningi. Takšne akcije so vedno dobrodošle, saj punce spremenimo okolje in glave iz klubske košarke preusmerimo v reprezentančno. Na žalost tokrat ne bosta z nami Eva in Shante in to je zagotovo velik hendikep. Kar pa ne pomeni, da se predajamo. Na parketu bomo vse dale svoj maksimum. Ostajamo pozitivne in komaj čakamo na prvo tekmo v Celju," pa nekaj dni pred začetkom kvalifikacij pravi povratnica v reprezentanco Tina Trebec.