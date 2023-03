Slovenke na domačih tleh proti Nemkam, Britankam in Francozinjam

Slovenske košarkarice so na Brdu pri Kranju dobile tekmice v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki bo od 15. do 25. junija potekalo v Sloveniji in Izraelu. Slovenke se bodo na domačem EP v skupini C pomerile z Nemkami, Britankami in Francozinjami.

"Seveda želimo kar se da ugodnejše nasprotnice v skupinskem delu prvenstva, saj bi si s tem olajšale delo za napredovanje v izločilni del turnirja. A glede na to, da želimo na domačem parketu doseči odmeven rezultat, bomo morale premagati tudi poimensko močnejšo reprezentanco. Upam, da bo sreča na naši strani," je za spletno stran KZS pred žrebom dejala kapetanka slovenske ženske reprezentance Teja Oblak. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu junija v Ljubljani igrala v skupini C skupaj s Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo, je določil žreb Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) na Brdu pri Kranju. Za Slovenijo bo to četrti nastop na EP. Leta 2017 v Pragi so Slovenke zasedle 14. mesto, na naslednjih dveh eurobasketih 2019 v Nišu in 2021 v Franciji pa so bile desete. V Stožicah bo predtekmovanje igrala tudi skupina D s Srbijo, Turčijo, Slovaško in Madžarsko, medtem ko se bo preostalih osem ekip merilo v Tel Avivu. V skupini A so Španija, Grčija, Črna gora in Latvija, v skupini B pa Belgija, Italija, Češka in Izrael. Slovenija bo prvo tekmo EP igrala 15. junija proti Veliki Britaniji, naslednji dan jo čaka Nemčija, 18. junija pa še Francija. Prvouvrščene ekipe bodo po treh odigranih tekmah napredovale v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka repasaž za preostala štiri mesta v izločilnih bojih, ki bodo vključno s finalom potekali v Stožicah. Evropsko prvenstvo je na sporedu od 15. do 25. junija. Celoten žreb Skupina A: Črna gora, Latvija, Španija in Grčija Skupina B: Belgija, Italija, Češka republika in Izrael Skupina C: Nemčija, Velika Britanija, Slovenija in Francija Skupina D: Turčija, Slovaška, Madžarska in Srbija icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke