Slovenke na predzadnjem preizkusu pred EP ugnale Kitajke

Slovenske košarkarice so v Latviji odigrale še predzadnjo pripravljalno tekmo pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki ga bo poleg Srbije gostila prav Latvija. Izbranke Damirja Grgića pa so zabeležile novo zmago pred vrhuncem letošnje sezone, saj so z 72 : 68 ugnale izbrano vrsto Kitajske.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Evropsko prvenstvo v košarki, ki bo potekalo v Srbiji in Latviji, si boste lahko v neposrednih prenosih ogledali na Kanalu A in VOYO. Slovenke bodo v predtekmovanju igrale v Nišu, kjer jim bodo nasproti stale reprezentance Madžarske, Turčije in Italije. Več sledi!