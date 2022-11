Slovenke na tekmi preobratov do zmage proti Poljakinjam

Slovenski selektor Georgios Dikaioulakos za tekmo proti Poljski med dvanajsterico ni uvrstil Eve Rupnik in Gale Kramžar, v uvodnih minutah pa je na parket poslal nekoliko presenetljivo peterko. Poleg izkušenih Teje Oblak, Zale Friškovec in Eve Lisec sta dvoboj začeli še mladi Mojca Jelenc in Ajša Sivka. Slednja je s 17 leti debitirala na uradni tekmi članske izbrane vrste in s košem Sloveniji priigrala tudi prvo vodstvo na tekmi (9:7). Izbranke selektorja Dikaioulakosa so odlično odigrale uvodni del, saj so prvo četrtino dobile s 26:14. A nadaljevanje prvega polčasa je bilo povsem druga zgodba. Poljakinje so z delnim izidom 27:5 v 19. minuti povedle z 41:31 in na odmor odšle s prednostjo štirih točk.

Po velikem odmoru je Slovenija znova pokazala svoj pravi obraz, zaigrala agresivneje v obrambi, hitro nadoknadila zaostanek ter v izenačeni končnici spretno ter izkušeno prišla do zmage. Slabe tri minute pred koncem pri zaostanku dveh točk je Tina Cvijanovič (13 točk) zadela trojko in s polaganjem kronala protinapad za 72:69, Eva Lisec (14 točk, met za tri točke 2:2) pa je s trojko za 75:71 manj kot minuto pred zaključkom dokončala nalogo. "Poleg zmage me veseli, kako smo v drugem polčasu reagirale na slabo drugo četrtino. Ohranile smo zbranost in zanesljivo prišle do zmage. Lepo je videti tudi igralke, ki so prišle s klopi, da imajo žar, da se borijo za vsako žogo, da so dodatna vrednost tej ekipi. Upam, da bodo tako nadaljevale. Ta tekma je brez dvoma nov korak v pravo smer," je za uradno spletno stran KZS povedala kapetanka Teja Oblak.

Poleg teh dveh so do dvomestnih številk prišle še Teja Oblak (14 točk, 13 podaj), Zala Friškovec (14 točk, trojke 4:8) in Mojca Jelenc (12 točk, met 5:6, 5 skokov).

Izid:

Poljska – Slovenija 71:78 (54:54, 37:41, 14:26)

Strelke za Slovenijo: Lisec 14 (7 skokov), Oblak 14 (7 skokov in 13 podaj), Cvijanovič 13, Krošelj, Seničar, Jakovina 6, Friškovec 14, Jelenc 12 (5 skokov), Sivka 2, Debeljak 3.