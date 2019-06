Slovenke kljub čudnem terminu dopinškega testa v dramatični končnici premagale še Latvijo

"Čestitke igralkam, čeprav nismo igrali v popolni postavi, saj Teja Oblak (počitek, op. p.) ni nastopila. Kljub temu smo pokazali, da imamo karakter. Ta ekipa ima karakter in že drugič v končnici je zasluženo zmagala," je po tekmi pojasnil selektor Damir Grgić. Samo pripravo na tekmo v slovenskem taboru je sicer ob presenetljivem terminu zmotilaFibina protidopinška agencija. Ta je reprezentanco v hotelu obiskala sredi počitka, le dobro uro in pol pred odhodom v dvorano. Dopinški test je moralo opraviti pet košarkaric, ki tako ogrevanja za tekmo niso mogle izvesti po običajni rutini.

Slovenke so vodile skorajda celotno tekmo. V prvem polčasu so se uspele odlepiti v zadnjih dveh minutah. Povedle so že z osmimi točkami razlike, na odmor pa odšle s prednostjo 43:37. Na začetku tretje četrtine so se Latvijke vrnile v igro in povedle z 49:47, nato pa so Slovenke na krilih Baričeve in Prezljeve znova prevzele pobudo ter na odmor pred zadnjo četrtino odšle s petimi točkami prednosti (63:58). Vodstvo so Grgićeve varovanke uspešno držale vse do zadnjih 24 sekund tekme, ko je Latvijkam izid po zaslugi Ieve Pulvereuspelo poravnati na 78:78. V tesni končnici je 13 sekund do konca nato dva prosta meta zadela Baričeva, na drugi strani pa se je roka zatresla Karline Pilabere, ki je bila s črte prostih metov natančna le enkrat, Latvijke pa so tako ostale brez možnosti za podaljšek.

Najboljša strelka v slovenski reprezentanci Eva Lisecse je zaustavila pri 16 točkah in šestih skokih. Annamaria Prezeljje dodala 14 točk, kapetanka Nika Barič se je zaustavila pri 12 točkah, a je ob tem dobro razigravala ekipo, saj je vpisala kar osem podaj. Latvija je v pripravljalnem obdobju sicer pokazala zelo dobre igre. V uvodu je sicer izgubila proti Franciji in Turčiji, nato pa premagala Bosno in Hercegovino, Češko ter dvakrat Madžarsko in na zadnji tekmi še Kitajsko s 74:56.