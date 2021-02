Slovenke odločene: Od kvalifikacij se želimo posloviti z zmago

Slovenske košarkarice čaka danes ob 17. uri še zadnja tekma kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo. Čeprav so si mesto na avgustovskem turnirju že zagotovile, Slovenke poudarjajo, da se od Stožic in kvalifikacij želijo posloviti z zmago. Nasproti jim bodo stale Islandke, prenos pa na Kanalu A in VOYO začenjamo ob 16.50.