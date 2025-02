Slovenke po (potrjeno) vozovnico za EP

OGLAS

Pogled na lestvico slovenske skupine B je izredno lep. Pred nedeljskim zadnjim kolom Slovenke namreč s štirimi zmagami in enim porazom zasedajo prvo mesto ter tako v rokah držijo vozovnico za peti zaporedni nastop na prvenstvu stare celine. Sledijo jim Madžarke s tremi zmagami in dvema porazoma, ki ob za njih ugodnem razpletu še lahko preskočijo Slovenke. Finska je zbrala dve zmagi in tri poraze, zadnja Bolgarija pa je zabeležila zmago in štiri poraze. Poleg tekme med Slovenijo in Finsko bo ob isti uri na sporedu še dvoboj Bolgarije in Madžarske.

Na junijsko evropsko prvenstvo bodo napredovale zmagovalke vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem. Poleg gostiteljic Grčije, Češke, Nemčije in Italije so si nastop na EuroBasketu že zagotovile Švedska, Turčija, Francija, Španija in Srbija. V nedeljo bo tako razdeljenih še zadnjih sedem vozovnic. Slovenske košarkarice si seveda želijo, da bo ena izmed njih pripadla njim. Trenutno jo držijo v svojih rokah in jim je v primeru zmage proti Finski ne more vzeti nihče. Slovenke upajo, da bodo s tribun dvorane Kodeljevo imele glasno pomoč navijačev ter bodo uživale v podobnem vzdušju, kot je bilo novembra.

Finke bodo po porazu na Madžarskem v Ljubljano pripotovale brez možnosti za napredovanje na evropsko prvenstvo, saj se višje od tretjega mesta ne morejo zavihteti. Kljub temu pa bo mlada ekipa, željna dokazovanja, na Kodeljevem skušala čim dražje prodati svojo kožo. Tudi na prvi tekmi aktualnih kvalifikacij lanskega novembra so Slovenkam povzročale kar nekaj težav in Slovenke so do zmage 84:62 prišle šele v drugi polovici tekme.

