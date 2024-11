Slovenke pred ključnima tekmama kvalifikacij

OGLAS

Slovenke so v prvem ciklu lanskega novembra zabeležile zmago in poraz. Na Madžarskem so klonile z 51:70, Bolgarijo pa so na domačem parketu ugnale z 78:63. Na lestvici skupine B z dvema zmagama vodi Madžarka, Finska in Slovenija sta zbrali zmago in poraz, Bolgarija pa je bila dvakrat poražena. Dva nova para točk bi tako Slovenke še naprej ohranjala v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo prihodnje leto. Selektor Georgios Dikaioulakos je na reprezentančni seznam uvrstil 15 košarkaric. Nosilke slovenske igre na začetku klubske sezone kažejo odlično formo. Eva Lisec, Zala Friškovec in naturalizirana Američanka Jessica Shepard iz tedna v teden navdušujejo v svojih sredinah, odlično se je v Franciji znašla Ajša Sivka, veliko igralnih minut pa dobivajo tudi ostala dekleta, kar je vsekakor dober obet pred dvobojema proti Finski in Madžarski.

Georgios Dikaioulakos

Poleg Tine Jakovine in Aleksandre Krošelj, ki sta zaključili košarkarsko pot, bo žal tudi drugi kvalifikacijskih cikel izpustila Teja Oblak, ki jo je v pretekli sezoni spremljala smola s poškodbami. Rehabilitacija kolena slovenske kapetanke sicer poteka po načrtih in Oblakova bo na pripravah pozdravila soigralke ter jim s tem vsekakor vlila dodatno energijo. "Pred nami sta dve izjemno pomembni oziroma kar ključni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Verjamem, da se vsi v reprezentanci tega dobro zavedamo in bomo na zbor ekipe prišli z veliko željo ter maksimalno osredotočeni. Odlično opravljene poletne priprave, ko smo reprezentanci priključili Jessico Shepard ter nekaj mladih igralk, nam vsekakor morajo vliti dodatni optimizem. Poleg tega me veseli, da reprezentantke v klubskih sredinah kažejo dobro formo in odlične igre. Zveza nam je znova omogočila vrhunske pogoje in naša naloga je, da se na nasprotnice dobro pripravimo. Gremo korak za korakom. V naših glavah je trenutno le uvodni gostujoči obračun s Finsko, o Madžarkah bomo razmišljali po dvoboju v Helsinkih. Želimo si glasne podpore navijačev, saj bo z njihovo pomočjo pot do ugodnega rezultata veliko lažja," je bil za uradno spletno stran KZS izčrpen Georgios Dikaioulakos.

Kako do uvrstitve na evropsko prvenstvo?

V kvalifikacijah za prvenstvo nastopa 36 reprezentanc, vključno z vsemi štirimi gostiteljicami, ki pa so na prvenstvo neposredno že uvrščene in zaradi tega igrajo v isti kvalifikacijski skupini I. Preostalih 32 ekip je razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami, ki se borijo za zadnjih 12 mest (skupno bo na prvenstvu nastopilo 16 reprezentanc), ki vodijo na prvenstvo.

Ajša Sivka

Tja bodo torej napredovale zmagovalke skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem. Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih štirih prvenstvih stare celine.

