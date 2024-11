Slovenke pred ključno tekmo kvalifikacij za preboj na EP

Tekma z Madžarsko, ki ima tako kot Slovenija dve zmagi in poraz, bo verjetno odločala o prvem mestu v skupini, ki edino zagotovo vodi na evropsko prvenstvo. Poleg osmih zmagovalcev skupin se bodo na Eurobasket 2025 uvrstile še štiri drugouvrščene ekipe, mesto pa že imajo zagotovljeno gostitelji predtekmovalnih skupin na junijskem EP Nemčija (Hamburg), Češka (Brno), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Prvič se bo slovenski publiki predstavila nova naturalizirana ameriška igralka Jessica Shepard, ki je že zablestela na četrtkovi tekmi v Helsinkih. Dosegla je kar 29 točk in 23 skokov.