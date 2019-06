Kanal A in VOYO: Slovenke pred dvobojem z Italijankami: 'Ni vseeno, če si drugi ali tretji'

Slovenske košarkarice so si z izjemno zmago proti Turčiji že pred zadnjim krogom skupinskega dela zagotovile nastop v izločilnih bojih 37. evropskega prvenstva. Še pred torkovim repasažem za četrtfinale jih danes, prenos na Kanalu A in VOYO od 18.20, v slovensko obarvanemu Nišu čaka obračun z Italijankami.

Nika Barič na tekmi z Madžarsko. FOTO: Fiba

Sosedski dvoboj med Italijo in Slovenijo, obe reprezentanci imata v žepu zmago proti Turčiji, bo neposredno odločal o drugem mestu v skupini ter boljšim izhodiščem pred nadaljevanjem ženskega EuroBasketa v Beogradu. Tekmo, ki se v dvorani Čair začne ob 18.20 boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Slovenke z reprezentanco Italije nimajo bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke.

Po odigranih dveh kolih evropskega košarkarskega prvenstva za ženske je že jasno, da je prvo mesto v skupini C osvojila Madžarska, ki si je s tem zagotovila tudi neposredno uvrstitev v četrtfinale. Turkinje bodo v nedeljo s prvenstvom zaključile, o drugem oziroma tretjem mestu ter s tem razvrstitvi v dodatne kvalifikacije za četrtfinale pa bo odločal sosedski dvoboj med Slovenijo in Italijo. V primeru zmage bi Slovenija zasedla drugo mesto in se v torek v Beogradu pomerila s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, ob porazu pa jo čaka drugouvrščena reprezentanca iz takoimenovane skupine smrti, v kateri nastopajo Srbija, Rusija, Belgija in Belorusija. Italijanke in Slovenke že napredovale po zmagi nad Turčijo



Damir Grgić FOTO: Damjan Žibert

Italijanke imajo torej po uvodnih dveh tekmah na prvenstvu enak izkupiček kot Slovenke. Le, da so do tega prišle po obratnem vrstnem redu. Za uvod so s 57:54 premagale Turkinje, v petek pa z 51:59 izgubile z Madžarsko.

Dragi navijači, rada bi se vam zahvalila v imenu celotne naše ekipe. Zahvala za neizmerno spodbudo, s puncami se počutimo, kot da igramo doma v Ljubljani, Celju ali pa Mariboru. Tako da še enkrat hvala vsem. —Nika Barič, kapetanka reprezentance

Niti italijanske igre v rokah držijoGiorgia Sottana, ki je s povprečjem 16 doseženih točk prva strelka ekipe, najboljša skakalka Lorela Cubaj, prva podajalka in druga strelka Cecilia Zandalasini ter Sabrina Cinili, ki ima najboljši statistični indeks v italijanski reprezentanci. Slovenke z reprezentanco Italije nimajo bogate zgodovine odigranih tekem. Na uradnih dvobojih so se pomerile le dvakrat, na sredozemskih igrah leta 1993 in 2001. Obakrat so bile uspešnejše Italijanke. "Z uvrstitvijo v izločilne boje v Beograd smo izpolnili želje, slovensko žensko košarko postavili še stopnico višje, a s takim pristopom in odnosom do slovenskega dresa moramo tudi nadaljevati. Čaka nas še zadnji obračun v skupinskem delu. Dvoboj z Italijankami bo odločal o drugem mestu, ki v repesažu prinaša navidezno lažjega nasprotnika iz izjemno močne skupine v Zrenjaninu. Seveda bomo naredili vse, da še enkrat navdušimo vse te navijače, ki so pripotovali v Niš ter vse košarkarske navdušence pred malimi zasloni. Podpore, ki smo jo deležni na vsakem koraku smo res izjemno veseli," je bil za uradno spletno stran KZS izčrpen slovenski selektorDamir Grgić.