Slovenke proti Bolgarkam po zmago in potrditev nastopa na EP

Slovenska reprezentanca je po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijah še neporažena in slovenske košarkarice želijo kvalifikacijski ciklus zaključiti z dvema zmagama. Reprezentanco bo tokrat vodil trener Slavko Duščak, sicer pomočnik tokrat odsotnega selektorja Damirja Grgića(bil je pozitiven na novi koronavirus in po pravilih Fibe ne sme voditi reprezentance), z zmago na prvi tekmi proti Bolgariji pa bi Slovenke potrdile nastop na šampionatu stare celine. To bi bila že tretja zaporedna uvrstitev ženske izbrane vrste na Eurobasket.

Igra Bolgark sloni na veliko hitrih metih z razdalje, ključ do uspeha bo zavzeta in agresivna igra v obrambi, tega se dobro zaveda tudi izkušena Teja Oblak:"Vsi v reprezentanci se zavedamo pomembnosti tekme z Bolgarijo. Igramo na domačem parketu in gremo po zmago. Trenerji so nam dali informacije glede bolgarske igre in smo dobro pripravljene. Pokazati moramo našo srčnost in borbenost. Ključ do uspeha bo agresivna obramba."

Z Bolgarkami so se Slovenke pomerile na uvodu kvalifikacij za nastop na EP novembra 2019, v Sofiji so Slovenke zmagale (72:64). Slovenske košarkarice po današnji tekmi proti Bolgariji čaka še tekma v soboto proti Islandiji, obe boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Na prvenstvo, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg, so že uvrščene Belgija, Srbija in Švedska ter kot gostiteljici Francija in Španija. V četrtek si lahko nastop na prvenstvu zagotovi novih šest reprezentanc. Poleg Slovenije še Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka in Velika Britanija.