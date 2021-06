Slovenke proti Bosni in Hercegovini za ponos in popravo bledega vtisa

Ena od nosilk igre slovenske ženske košarkarske izbrane vrste Zala Friškovec obljublja boj do zadnjih atomov moči za nujno zmago, ki bi našim košarkaricam s psihološkega zornega kota pomenila ogromno.

Zelo slaba igra na predhodnem obračunu z Belgijo je zagotovo pustila določene posledice, a glede na kakovost in izkušnje slovenske reprezentance verjamemo, da bodo kapetanka Nika Barič in druščina storile vse za novo zmago, ki bi jih vrnila v ustaljene tirnice. Težav s poškodbami ni, dan premora pa bi se v igri Slovenk tudi moral poznati. Bosna in Hercegovina se je z uvodnima zmagama – še posebej s prvo nad favorizirano Belgijo – na najboljši možen način vrnila na velika reprezentančna tekmovanja. Kar 22 let so namreč potrebovale Marica Gajić in soigralke, da so se znova prebile do prvenstva stare celine, zdaj pa z raznovrstnostjo in neverjetnim zanosom navdušujejo košarkarsko Evropo.

Evropsko prvenstvo za košarkarice, skupina C, 3. krog:

