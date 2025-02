Teja Oblak: Pozivam navijače, da nas pridejo podpret

Slovenke s štirimi zmagami in porazom zasedajo prvo mesto v skupini, pot na eurobasket, ki bo junija v Nemčiji, Italiji, Grčiji in na Češkem, pa lahko potrdijo v nedeljo, ko bodo ob 18. uri na Kodeljevem v Ljubljani gostile Finsko.

Košarkarice Slovenije zanesljivo korakajo proti petemu zaporednemu nastopu na evropskih prvenstvih. V predzadnjem krogu kvalifikacij so v gosteh premagale Bolgarijo s 94:83. "Naša obramba v prvem polčasu ni bila na nivoju, a v odločilnih trenutkih zadnje četrtine smo se vendarle zbrale in dosegle pomembno zmago. V nedeljo nas čaka zaključna žoga pred domačim občinstvom. Želimo osvojiti prvo mesto v skupini, zato pozivam navijače, da nas pridejo podpret, saj bomo potrebovale njihovo energijo," je po tekmi dejala Teja Oblak .

Slovenija je v Botovgradu do zmage prišla šele v zadnji četrtini. Prvi poskus pobega na začetku drugega polčasa (56:47) so domačinke izničile, drugemu v uvodnih minutah zadnjega dela pa jim ni uspelo slediti. "Čestitke puncam za dobro tekmo in novi dve točki. Košarka ni bila lepa, saj so sodniki dovolili grobo igro, a na koncu smo odigrale zbrano in zasluženo prišle do zmage. Čim prej moramo pozabiti to tekmo in tudi v nedeljo odigrati zbrano in čvrsto. Želim si čim več gledalcev na tribunah, saj je bilo vzdušje novembra res fenomenalno," pa je dodala Eva Lisec.

Slovenija je prednost 80:70 zadržala vse do konca, saj je imela več razpoloženih in kakovostnejših igralk, predvsem pa je v zadnjih desetih minutah odigrala čvrsto obrambo.

Najboljše strelke Slovenije v Botevgradu so bile Eva Lisec z 21 točkami (met 9:13, 8 skokov, 6 podaj, indeks 31) ter Teja Oblak (7 skokov, 6 podaj, indeks 27), Zala Friškovec (7 podaj, 4 skoke, trojke 3:5, indeks 25) in Jessica Shepard (met 8:12), ki so jih dosegle po 19.