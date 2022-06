Slovenke v Lukni premagale Grkinje

Uvod v tekmo v Mariboru je bil slavnosten, saj sta podpredsednik Košarkarske zveze Slovenije Igo Gruden in prvi selektor ženske članske reprezentance Sergej Ravnikar v imenu krovne slovenske košarkarske organizacije podelila posebna priznanja košarkaricam, ki so v zadnjem obdobju presegle mejo 25 oziroma 50 nastopov za državno reprezentanco. Za 25 nastopov v izbrani vrsti igralke dobijo tako imenovano Srebrno žogo, ko zberejo prek 50 nastopov, pa Zlato. Srebrno so v četrtek tako prevzele Nika Barič, Tina Jakovina, Eva Komplet, Eva Lisec in Annamaria Prezelj, zlato pa Maja Erkić, Sandra Piršič in Teja Oblak . Srebrno žogo sta si prislužila tudi Tina Trebec in nekdanji selektor Damir Grgić , ki pa se tekme v Mariboru žal nista mogla udeležiti.

S sedmimi zaporednimi točkami so prvič na tekmi povedle, po trojki ob zvoku sirene pa je prva četrtina s 23:21 kljub vsemu pripadla gostujočim košarkaricam. V izenačeni drugi četrtini so Slovenke vse bolj stopnjevale ritem igre. Izkazale so se predvsem z zelo agresivno igro v obrambi, ki jih je pripeljala do vodstva 43:36 po prvem polčasu. V tem delu igre je na parket stopilo že enajst slovenskih košarkaric, najučinkovitejši pa sta bili Teja Oblak z enajstimi in Eva Lisec z desetimi točkami. Tudi v drugem polčasu smo spremljali podobno sliko na igrišču. Igralke so na obeh straneh prikazale veliko želje, a hkrati tudi precej grešile. Slovenke so Grkinjam nekajkrat dovolile, da so se jim povsem približale, enkrat so tudi povedle (53:52), a zmaga je na koncu le ostala doma. Slovenski selektor je priložnost za igro namenil vsem dvanajstim košarkaricam. Za zmago 69:63 pa so največ točk dosegle Teja Oblak (14 točk in 10 podaj), Eva Lisec (10 točk in 7 skokov) in Lea Debeljak (8 točk in 5 podaj). "Naš cilj ni bil le zmagati na tekmi. Želeli smo vzpostaviti filozofijo v obrambi in jo dvigniti na višji nivo. Moramo narediti še veliko. Zadovoljen sem, da so se razigrale predvsem mlade igralke. Na koncu ob pritiskih Grkinj smo znali umiriti igro in držati rezultat. Punce dolgo niso igrale, priprave so bile kratke, Eva Lisec se nam je pridružila šele včeraj, a smo lahko zadovoljni. Pripravljalne tekme nas bodo pripravile na Eurobasket," je za uradno spletno stran KZS povedal slovenski selektor.