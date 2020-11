Slovenke v pričakovanju tekem z Islandijo in Grčijo

Po ponedeljkovih negativnih izvidih testa na prisotnost sars-cov-2 je članice reprezentance v petek zjutraj čakalo še drugo testiranje, nov negativen izvid pa odpira vrata grškega košarkarskega "mehurčka" in drugega cikla kvalifikacij za EuroBasket 2021. Reprezentanca bo na Kreti v polni zasedbi zbrana v nedeljskih poznih popoldanskih urah, ko se bosta ekipi, kot zadnji izmed trinajsterice igralk, pridružili Teja Goršičin Shante Evans.

Izbranke selektorja Damirja Grgićaprvi preizkus košev v športni dvorani Dyo Aorakia čaka v ponedeljek dopoldan, do četrtkove tekme z Islandijo pa bodo dekleta opravila šest treningov.

"Ljubitelji košarke si boste tekmi z Islandijo in Grčijo lahko ogledali na Kanalu A, saj se je medijska hiša Pro Plus dogovorila vse podrobnosti glede TV-prenosa in upamo, da bodo grški organizatorji satelitsko sliko tudi zagotovili,"ob tem sporočajo iz slovenske reprezentance.

S polnim izkupičkom na vrhu lestvice

V kvalifikacije za nastop na ženskem EuroBasketu 2021 se je podalo 33 reprezentanc, ki se potegujejo za 14 mest, ki vodijo na prvenstvo v Francijo in Španijo. Slovenke so po dveh odigranih tekmah ter zmagah nad Grčijo in Bolgarijo trenutno vodilna reprezentanca skupine A. Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc.

Šest skupin je sestavljeno s po štirimi ekipami, tri skupine pa tvorijo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.

Kvalifikacije za EP 2021, skupina A, 2. kvalifikacijski cikel, Heraklion (Grčija)

- 3. krog, četrtek, 12. november:

Islandija ‒ Slovenija (ob 16.00)

- 4. krog, sobota, 14. november:

Grčija ‒ Slovenija (ob 19.00)