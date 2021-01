Slovenke kmalu z novim 'imenom', ideje bodo dali navijači

Prenos zaključnih obračunov slovenske reprezentance v kvalifikacijah za EP si boste lahko 4. in 6. februarja seveda ogledali samo na Kanalu A in VOYO.

"Ime moške članske košarkarske reprezentance #mojtim se je dodobra zasidralo v srca slovenskih navijačev in je prepoznano v košarkarskem svetu. Nastopil je čas, da ime oziroma vzdevek dobijo tudi naša dekleta ter z njim še naprej blestijo na parketu. In tu na sceno stopite košarkarski navdušenci,"je navijače k sodelovanju povabila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Izbranke selektorja Damirja Grgićaso si z izvrstnimi predstavami in štirimi zmagami na stežaj odprle vrata evropskega prvenstva, kamor se bodo očitno prebile še tretjič zapored. Slovenska ženska reprezentanca v Evropi igra vedno vidnejšo vlogo, zato si po mnenju KZS vsekakor zasluži ime, s katerim bodo Slovenke pod koši še bolj prepoznavne.

Lepa nagrada za zmagovalca

"Na družbenih omrežjih KZS bomo vse do četrtka, 4. februarja, zbirali predloge za ime ženske reprezentance. V petek dopoldan ga bodo dekleta, v živo na Facebook in Instagram profilu košarkarske zveze, izmed vseh podanih predlogov tudi izbrala,"še sporočajo s KZS.

V času ljubljanskega "mehurčka" sledijo tudi podrobnejše predstavitve reprezentantk na družbenih omrežjih in gostovanje v programu Radia 1. Avtorja izbranega imena čaka prav posebna nagrada, so obljubili pri krovni košarkarski organizaciji: slovensko reprezentanco si bo v živo ogledal na prvem naslednjem evropskem prvenstvu, na katerem bodo po sprostitvi ukrepov v boju proti koronavirusu znova lahko prisotni tudi navijači.

Košarkarice se bodo začele v ljubljanskem Austria Trend Hotelu zbirati v nedeljo. Reprezentance Grčije, Bolgarije in Islandije bodo v Ljubljano v zgodnjih popoldanskih urah priletele z isto letalsko linijo, dobro uro kasneje pa se bo zbrala tudi slovenska izbrana vrsta. Slednja bo v dvorani Stožice zvečer opravila tudi prvi trening. Slovenke, ki jih bo ob odsotnosti selektorja Grgića vodil Slavko Duščak, do četrtkovega dvoboja z Bolgarkami predvidoma čaka osem treningov, še sporoča KZS.



Tekme tretjega kvalifikacijskega cikla se v ljubljanski dvorani Stožice začnejo v četrtek, 4. februarja, ob 16.15, ko se bo slovenska izbrana vrsta (prenos bo na Kanalu A in VOYO) pomerila z Bolgarijo. V soboto, 6. februarja (ob 17.00), si boste la naši televiziji lahko ogledali še zaključni obračun z Islandijo.