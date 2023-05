Slovenke z drugo zmago nad Hrvaticami sklenile tretji del priprav na EP

Ob zmagi 81:71 so bile najbolj razpoložene Eva Lisec (14 točk in osem skokov), Tina Jakovina (11), Lea Debeljak (11 točk in osem skokov), Ajša Sivka (10) ter Hana Ivanuša (devet točk in sedem skokov). Do začetka 39. evropskega prvenstva, ki bo potekalo od 15. do 25. junija v Sloveniji in Izraelu, bodo nato izbranke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikeulakosa odigrale še tri prijateljske tekme; 29. maja se bodo v Mariboru srečale s Poljsko, 8. ter 9. junija v Stožicah in Kranju pa s Črno goro.

V novi športni dvorani v Mengšu je za domače košarkarice navijalo lepo število gledalcev. Slovenke so se jim oddolžile z borbeno predstavo in drugo zaporedno zmago nad Hrvaticami.

Slovenske košarkarice so po dveh visokih porazih proti Madžarski na naslednjih dveh pripravljanih obračunih s Hrvaško prikazale veliko boljšo igro in dosegle dve zmagi.

Slovenske košarkarice, ki na lestvici mednarodne zveze zasedajo 19. mesto oziroma deseto med evropskimi reprezentancami, so rutinirano prišle do zmage. Slovenski selektor Dikaioulakos je tako lahko priložnost namenil vsem igralkam. Slovenke so povedle že po štirih sekundah igre in prednosti pravzaprav niso več izpustile iz rok.

Hrvatice so sredi prve četrtine zaostajale le za dve (11:13), po delnem izidu 12:0 pa so rakete povedle 25:11. V drugi del igre so se podale s prednostjo desetih točk, podobna razlika pa se je gibala vse do zaključka prvega polčasa, ko so članice gostujoče zasedbe s sedmimi zaporednimi točkami zaostanek znižale na štiri.

Povsem enako je minil tudi drugi polčas. Slovenke prednosti niso izpustile iz rok. S tekmo proti Hrvaticam so članice slovenske reprezentance sklenile tretji cikel priprav na domače prvenstvo.